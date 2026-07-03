Las seis claves de los pactos de PP y Vox en Andalucía: adiós a las políticas medioambientales y migratorias

Habemus "Acuerdo de Gobierno y Estabilidad" en Andalucía. El Partido Popular y Vox han hecho público el lote de 150 medidas con las que buscan impulsar en cómodos plazos a lo largo de los próximos cuatro años de legislatura la vida del pueblo andaluz. Es pronto para analizar acciones, pero no propuestas. En esos pactos firmados por Moreno y Gavira media hora antes de la votación de investidura de este martes hay titulares. Una nueva asignatura sobre terrorismo, desahucios exprés y exclusiones en el acceso a VPO, entre ellas.

Mientras se termina de despejar el tablero de consejerías, se puede confirmar que el líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, será el nuevo vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local. Los de Abascal también tendrán un senador por designación autonómica y la Vicepresidencia Primera de la Mesa del Parlamento andaluz, además de un paquete de medidas concretas para cada bloque de competencias.

Plan de retorno y repatriación de personas migrantes

Frente al proceso de regularización que acaba de darse en España, ha sido noticia que el Partido Popular ha pasado por el aro del "lío" y ha aceptado la "prioridad nacional" de Vox en el acceso a las ayudas públicas que tanto fue sonada durante la campaña andaluza y, anteriormente, en las de Aragón, Castilla y León y Extremadura. De hecho, la inmigración es el primer gran bloque que se expone en el acuerdo.

El pacto pasa por la idea de promover un plan de retorno que consistirá en la repatriación de los que denominan "inmigrantes ilegales" y Menores Extranjeros No Acompañados, así como en el rechazo "frontal" a las políticas migratorias del Gobierno de España. Prevén crear una auditoría anual de gastos vinculados a la inmigración masiva, para "garantizar el mínimo desembolso" destinado a este asunto, de acuerdo con el marco legal vigente.

Las ONG que favorezcan, promuevan o sostengan la inmigración ilegal no recibirán subvenciones. "La Junta de Andalucía no destinará ni un solo euro público a estructuras que incentiven el efecto llamada", se indica expresamente en el acuerdo.

Subvenciones a la natalidad y promoción de la cultura taurina

Las políticas de familia suenan atractivas para la formación Vox, que se promueve incrementar el presupuesto a las partidas destinadas a la natalidad y ayudas al nacimiento a través de la aprobación de una nueva Ley de Familia de Andalucía. Se crearán campañas de sensibilización y de apoyo a la maternidad para promover lo que denominan la "cultura de la vida".

Sobre la situación de la dependencia solo se menciona se llevará a cabo una "revisión integral" y una optimización del presupuesto. Se comprometen a agilizar las listas de espera e incrementar la plantilla de profesionales encargados de la valoración y tramitación de expedientes. De esta manera, también han firmado incrementar las plazas en residencias y centros de día, así como el presupuesto destinado a las personas mayores.

La conservación y restauración del Patrimonio Cultural andaluz será otra de las medidas que el gobierno de Moreno y Gavira impulsarán durante la legislatura. Entre otras, prevén promocionar la tauromaquia, la caza y la pesca como atractivos culturales y turísticos.

Adiós a las políticas medioambientales

Peligra la Agenda 2030. El nuevo Gobierno andaluz rechazará lo que denomina "imposiciones de agendas ideológicas" materia de cuidado del medio ambiente y reorientará los recursos económicos hacia la gestión del agua, la prevención de incendios y las infraestructuras agrarias. Además, los ayuntamientos dejarán de contar con subvenciones autonómicas para promover y amplificar las zonas de bajas emisiones desde el primer día de gobierno.

"Al menos" 20.000 nuevas VPO

Según el acuerdo, el principal objetivo de las políticas de vivienda serán incrementar la oferta y la "oposición frontal" a la vigente Ley Estatal de Vivienda, que el Partido Popular tampoco aplicaba antes de la coalición con Vox. En este sentido, el Gobierno andaluz se compromete a construir "al menos" 20.000 nuevas viviendas protegidas mediante fórmulas de colaboración público-privadas.

Los accesos a la vivienda protegida se inspirarán en el principio de la prioridad nacional. Los requisitos serán el arraigo "real y prolongado" basado en el empadronamiento en Andalucía y España de mínimo 10 años (para compra) y cinco (para alquiler). Y será un punto favorable pertenecer al perfil prototípico de la crisis de la vivienda: ser joven menor de 36 años, nuevos núcleos familiares, familias numerosas, unidades de convivencia con dependientes a cargo o personas con discapacidad.

Desahucio exprés y exclusiones en el acceso a VPO

Según detallan en el acuerdo, aquellos que hayan sido condenados como autores de delitos de allanamiento o usurpación de viviendas en los últimos 5 años quedarán excluidos de la opción al acceso de VPO. Desde su creación, Vox ha dejado claras sus pretensiones respecto a ocupación domiciliaria. Y ahora que han entrado por primera vez en el Gobierno del sur impulsarán lo que llaman el "desahucio exprés". Los desahucios y las ocupaciones no serán puntos a favor a la hora de solicitar ayudas públicas, sino todo lo contrario.

Una nueva asignatura: "Historia del Terrorismo en España"

La educación de 0 a 3 años será gratuita en Andalucía, pero quizá deje de serlo en la etapa de bachillerato, pues una de las medidas que recoge el acuerdo PP-Vox es precisamente la transición progresiva hacia la concertación de la educación preuniversitaria. Además, habrá una nueva asignatura en los planes de estudio para el curso 2027/2028. Será la de Historia del terrorismo en España, aunque no concreta la franja de edad a la que iría dirigida.

Esta nueva legislatura pondrá fin al Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en Andalucía (PLAMCM) y exigirá al Gobierno de España la implantación de una prueba de acceso común a la universidad en el país bajo la premisa de que así accederán a sus estudios posteriores "en igualdad de condiciones".