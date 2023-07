Los vecinos del Ensanche Oeste de Torre del Mar han interpuesto una denuncia contra el Ayuntamiento de Vélez-Málaga por las molestias que ocasionan los festivales como el Weekend Beach y otras actividades durante el verano como la feria.

Según cuenta Rosana Benítez, una de las vecinas afectadas, Weekend Beach es un festival que reúne a más de 135.000 personas y cuyos escenarios están montados a apenas 20 metros de los bloques de viviendas. Según la medición del ruido hecha por los vecinos, se ha comprobado que fuera de la vivienda alcanza más de 98 decibelios y en el interior llega a los 70 decibelios, niveles prohibidos por la legislación. En total son 34 los edificios afectados, a pesar de que el Ayuntamiento en la presentación del evento aseguraba que se encuentra en una zona no urbanizada.

Desde que comenzó el festival en 2016 y se trasladó la feria al Ensanche Oeste, los meses de julio y agosto están marcados por el ruido y las multitudes. Los vecinos explican que su inconveniente no es la celebración de estos festivales, sino la ubicación en la que se encuentran, y piden que se trasladen a otra zona.

La ubicación que proponen es el recinto ferial de Velez-Málaga que se encuentra tras el Centro Comercial Ingenio, pues está totalmente alejado de viviendas, lugar al que ya se ha trasladado el festival ‘Elrow’ por decisión de sus organizadores.

Inconvenientes

El inconveniente no es solo el ruido, hay otros factores que dificultan la convivencia y la tranquilidad durante el verano en este barrio, tales como la suciedad que ocasionan los botellones, el colapso en los servicios, la inseguridad y la limitación de la movilidad, entre otros. Este año se suma a las quejas la falta de suministro de agua y las restricciones de esta. “Mientras los vecinos no podemos abrir las piscinas, ni los baños comunitarios, incluso están prohibiendo regar las macetas y fregar, el ayuntamiento autoriza servir 70.000 servicios de ducha al día para los acampantes del festival Weekend Beach”, explica Javier Delgado, vecino del Ensanche Oeste.

La celebración del festival afecta también a los comercios que se encuentran en él. “Los chiringuitos y bares durante estos días no pueden operar y tienen que cerrar, ya que sus clientes habituales no pueden acceder a estos sitios porque cierran con vallas todo el recinto y dificulta el acceso a algunos comercios de la zona”, expone Delgado.

Según explican los vecinos, estas molestias se alargan durante cuatro meses, desde mayo hasta septiembre. Comienzan en mayo con las obras para preparar la instalación del camping del festival y en junio se construye el recinto. En julio comienza el festival, que se alarga durante 5 días y posteriormente comienza el desmontaje de este y el montaje de la feria, sumado a la celebración de esta. En agosto el principal inconveniente era la celebración de ‘Elrow’, pero tras el traslado de este, se anticipa un mes más tranquilo.

Demandas al Ayuntamiento

Son más de tres mil vecinos, pertenecientes a diez comunidades, los que se han unido para interponer la demanda colectiva al ayuntamiento durante siete años, sumando ya los 1,4 millones de euros de indemnización, pero no se les ha dado respuesta. Ante este caso omiso, han presentado recientemente una denuncia a la institución. Según explica Francisco Soler, abogado del caso, se acusa a la organización del festival por un delito por contaminación acústica, y a al Ayuntamiento por un delito de prevaricación. Además de esto, podrían incurrir en un delito contra la integridad moral los causantes del ruido, quienes según los resultados de la investigación, podría ser la organización del festival o el ayuntamiento.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Vélez-Málaga explica que están tratando de reducir las molestias ocasionadas y que, tras la celebración del festival este año, la Asociación de Vecinos del Ensanche Oeste de Torre del Mar, junto a los propietarios de hasta 10 asociaciones de vecinos de la zona, remitieron al Ayuntamiento un escrito en el que agradecían el trabajo llevado a cabo por este Consistorio, destacando “la ausencia de botellones y de gente durmiendo en los jardines” durante la celebración del Festival Weekend Beach. “Por eso, os hacemos llegar nuestro reconocimiento por vuestro trabajo en mejorar los protocolos del operativo”, les comunicaban.

Aún así, los vecinos afirman que aún no existe una solución plena y definitiva. “Queremos dejar constancia de que no estamos en contra de estos eventos, estamos totalmente a favor de ellos porque sabemos que son buenos para Torre del Mar. Lo único que queremos es que se celebre en otro sitio que no afecte a la población”, remarca Javier Delgado.