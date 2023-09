IU creará una gestora en Manilva para apartar a sus ediles que pactaron con el PP y Vox

Izquierda Unida creará una gestora que se hará cargo de esta formación en Manilva y disolverá su Asamblea Local. Así lo aprobará su dirección provincial, en una reunión prevista para este viernes, con la intención de desvincularse al fin de los cuatro concejales suyos que gobiernan con el PP y apoyaron la investidura del alcalde popular José Manuel Fernández, al igual que hizo Vox.

Lo curioso es que la dirección de la coalición de izquierdas ajustará cuentas con sus concejales díscolos en aquel ayuntamiento la misma semana en la que IU accedió a la presidencia de la Mancomunidad de la Sierra de las Nieves, gracias al apoyo de los populares.

Así, en lo acaecido en Manilva la dirección de IU aprecia un incumplimiento de los estatutos que ha evitado a la hora de 'cocinar' la colaboración del PP para que el alcalde de la izquierda en Istán, José Miguel Marín, se convirtiese en el presidente del ente supramunicipal. La coalición de izquierdas insiste en que, en este caso, no hay "un acuerdo previo" y el PP se ha limitado a facilitar con sus votos la investidura. El propio coordinador provincial, Guzmán Ahumada, acudió junto a otros miembros de IU a arropar a Marín en el Pleno celebrado, el pasado martes, en Tolox.

Medidas infructuosas en Manilva

Un día después del pleno de constitución de la corporación municipal en Manilva, el domingo 18 de junio para ser exactos, la dirección provincial de Izquierda Unida anunció que ya había tomado medidas contra sus representantes. La coalición de izquierdas anunció que le había comunicado la baja en la formación a los cuatro concejales manilveños que apoyaron, junto con Vox, la investidura de un alcalde del PP.

Asimismo, IU dio a conocer que le solicitaría al Consistorio manilveño que sus ediles y a la postre socios de Gobierno de los populares -Agustín Vargas, Rogelio Pascual, Gema Zotano y Juan Carlos Morejón- pasaran a ser considerados como concejales no adscritos y no pudiesen formar parte de un grupo municipal bajo las siglas del partido de izquierda.

Sin embargo, de aquello han transcurrido más de tres meses, aquel Gobierno municipal 'antinatura' ha cumplido incluso sus primeros 100 días, y las medidas adoptadas por IU han resultado ser infructuosas.

A día de hoy, sus cuatro ediles siguen representando a la coalición de izquierdas. Salta a la vista, incluso, en la web del propio Ayuntamiento de Manilva. En el apartado dedicado al equipo de gobierno, se especifica que cuatro concejales pertenecen al PP y que los otros cuatro representan a Izquierda Unida.

En cambio, al concejal de Vox -que propició la mayoría necesaria para la investidura- se le enmarca en la oposición porque el partido de extrema derecha no pasó a formar parte del gobierno.

Eso sí, no hay ningún rastro que presente a los cuatro ediles de IU como no adscritos porque el propio Consistorio no ha procedido a llevar a cabo esta declaración.

Según explicaron fuentes de la dirección provincial de IU, la formación les abrió el expediente para expulsarlos y, al mismo tiempo, tramitó la solicitud para que los cuatro pasaran a ser ediles no adscritos. Sin embargo, las mismas fuentes señalan que el Ayuntamiento de Manilva -apoyándose en un informe jurídico externo- lo desestimó y siguió contemplando la existencia de un grupo municipal de Izquierda Unida. No obstante, IU Málaga tiene la intención de recurrir esa resolución cuando se establezcan los cauces y los plazos necesarios.

Por su parte, la Asamblea Local de Izquierda Unida en Manilva hace ver que sigue funcionando con absoluta normalidad en sus redes sociales. Hace unos días, sus dirigentes defendían el Gobierno municipal compartido con el PP y recordaban que "desde la agrupación se ha apostado por una renovación política en el municipio, escuchando la demanda de los vecinos y siendo ratificada por la Asamblea Local". "Durante los cuatro años de mandato podrán ser testigos de como se traen al pueblo políticas sociales y de izquierda", añadían.