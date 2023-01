Cuando la dramaturga británica Sarah Kane escribió ‘4.48 Psychosis’, muchos profesionales de la escena asumieron que no era una obra teatral: era una carta de despedida. Una forma de atestiguar que terminaría con su vida tarde o temprano. Días después de acabar el texto, se suicidó. Así que la obra es una travesía por la mente de una persona con depresión severa pero también es una exposición de la psicología de la época. Un aviso de que esta enfermedad elimina la propia identidad del sujeto. '4.48' es un símbolo: era la hora a la que más suicidios se producían, de media, en los centros psiquiátricos de los 90.

Nora Cantero y su compañía (nombrada irónicamente con un comentario desafortunado que todos hemos escuchado alguna vez: No Estés Triste Producciones) son las encargadas de traer esta obra cumbre de la dramaturga británica al Teatro Echegaray este miércoles 1 de febrero.

Cantero asegura que la elección de dirigir este drama ha sido tan personal como, digamos, colectiva: “Mientras pasaba por una mala época, me topé con esta obra. Este proyecto fue mi trabajo de fin de carrera. Lo elegí porque era necesario que no solo expusiese cómo me sentía yo, sino la realidad de cómo se sentían muchos otros”.

Un grupo de jóvenes actores y actrices egresados y de la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) de Málaga integra la compañía. La directora explica que esta generación aporta una nueva realidad y muestra que es algo que puede pasarle a todos.

La obra cuenta con dos actores principales, un actor de locución y cuatro bailarines, intercambian posturas constantemente como respuesta a la dinámica de Kane: ‘4.48 Psychosis’ no es una voz, son muchas.

“Algo curioso que tiene este drama es que te señala con el dedo. No para juzgarte, sino para decirte que puedes cambiar la situación. Ése es nuestro objetivo: dar una nueva perspectiva, una en la que el público vea que debe actuar”, apunta Cantero.

En una época en la que los suicidios se han disparado (primera causa de muerte no natural en España desde 2008, según el Instituto Nacional de Estadística), funciones como ésta son imprescindibles. Cantero asegura que esta situación es desoladora y que debería haber una cobertura mejor. “Es necesario que se actúe cuanto antes en esta materia. La salud mental es importante y se debe visibilizar. Normalmente se deshumaniza muchísimo”, concluye. Su grano de arena es '4.48 Psychosis'.