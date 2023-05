Inés Nofuentes y su productora Curuxa Cinema estará en el recién inaugurado Festival de Cannes gracias a su reciente éxito en diferentes premios a nivel internacional a través sus últimas producciones cinematográficas. La guatemalteca afincada en Málaga sigue aquilatando su currículum; de hecho, la revista 'Variety', la biblia del audiovisual, la acaba de seleccionar entre las 10 mejores productoras españolas de este año. Además, abre la convocatoria de inscripción del laboratorio de internacional de guion ScriptNest, que celebra ya su segunda edición.

Inés comenta que está muy contenta por su invitación a Cannes, una gran oportunidad no solo para seguir dando a conocer su trabajo sino para poder establecer contactos personales y directos con miembros de la comunidad cinematográfica normalmente sólo accesibles por correo electrónico o videollamada. Porque ya se sabe que de citas como ésta (la más importante del calendario audiovisual de la temporada) salen muchos de los proyectos que, años después, llegan a las carteleras o consiguen premios en festivales. Así de importante es estar presente en el certamen de La Croisette.

Nofuentes busca hacer un cine con mirada autoral, sobre asuntos que nos incumben e interpelan (su más reciente producción, Pólvora en el corazón, de Camila Urrutia, aborda la violencia sexual en Guatemala). Selecciones y premios en certámenes como los de Berlín, San Sebastián, Locarno y Toronto, entre muchos otros, avalan su ojo para las proyectos y las historias. Asegura que trabajar desde Málaga no es tarea fácil, que aún falta mucho por desarrollar en la industria del cine no solo en nuestra capital sino también en toda la provincia, aunque valora la implicación del Festival de Málaga, no sólo al dar a conocer nuevos productores sino también al ofrecer ayudas para facilitar el trabajo a jóvenes creadores del audiovisual.

En este sentido, la guatemalteca, también docente, organiza cada año, en Granada, el laboratorio ScriptNest, la oportunidad para un grupo reducido de guionistas de todo el mundo de trabajar de manera intensiva en sus proyectos (aprendiendo nuevos métodos de trabajo) favoreciendo la conciliación de la vida familiar y la creativa, ofreciendo asimismo la oportunidad de que familia y guionista se encuentren con otras miembros del sector y sus allegados y crear conexiones más allá de lo profesional para generar una comunidad más unida. Las solicitudes de participación en el taller, que cuenta con el apoyo de la Fundación SGAE, DAMA y la Fundación Triángulo,se podrán enviar hasta el viernes 9 de mayo a través de la web