Porque, para poder hacerse sentir al máximo, el cine se ve pero también se escucha, el Festival de Málaga lleva ya ocho temporadas invitando a algunos de los mejores bandasonoristas del planeta para que compartan con nosotros los secretos de su oficio y, cómo no, su música. Movie Score Málaga (MOSMA) comienza mañana su octava edición, una cita con cuatro grandes conciertos con compositores y artistas internacionales y encuentros abiertos al público. La nómina de autores convocados, de impresión: Diane Warren, incotestable autora de hits de pop y rock usados en el cine; Simon Franglen, el oído de James Cameron en la segunda película de 'Avatar'; Natalie Holt, Murray Gold y Richard Band.

MOSMA tendrá un aperitivo hoy, miércoles, con la proyección del documental de Stephen Nomura Schible 'Ryuichi Sakamoto: Coda' en el Cine Albéniz (19.30 horas), postreras reflexiones sobre la vida y la muerte del recientemente fallecido músico tan vinculado al cine como intérprete y bandasonorista. El viernes algunas de sus mejores partituras para la pantalla sonarán en un concierto en el Teatro Echegaray (20.00 horas).

La música en directo comenzará a sonar en MOSMA el jueves en el Teatro Cervantes (20.00 horas, precio único de las entradas 20 euros) con un concierto dedicado al terror en la música de cine que servirá de marco para la entrega del premio MOSMA Maestro a Richard Band, invitado de honor y el mejor compositor de género para producciones de bajo presupuesto. Se disfrutará también de la música de The Newton Brothers, los nuevos magos musicales del terror, para las producciones de Mike Flanagan como 'Misa de medianoche', 'La maldición de Hill House' o 'Doctor Sueño'.

El viernes 14, en el Salón Rossini del Teatro Cervantes (12.30 horas), volverán los encuentros con compositores, «una seña de identidad» de la cita. The Newton Brothers protagonizarán un encuentro distendido sobre su vida y obra, con, claro, firma de discos y pósters para los más coleccionistas.

La mañana del sábado 15 tendrá una intensa actividad en el Salón Rossini del Teatro Cervantes, donde tendremos los encuentros abiertos al público con Carlos Colón (10.00), Richard Band (11.00) y Diane Warren (12.30). Por la tarde, 20.00 horas, en el Cervantes, Un viaje alucinante, concierto dedicado al género fantástico en la música de cine y en el que entregaremos el premio MOSMA Maestro a Carlos Colón y José María Mellado, pioneros en la música de cine. En el recital sonarán músicas de series de TV como 'Loki' y 'Obi Wan' de Natalie Holt o 'Doctor Who' de Murray Gold y las producciones fantásticas de serie B de la Full Moon compuestas por Richard Band. O partituras de grandes producciones presupuestarias como 'Avatar: The Way of Water' de Simon Franglen.

El domingo 16 los encuentros estarán protagonizados Simon Franglen (11.00) y Natalie Holt y Murray Gold (12.30). A las 20.00 horas, en el Cervantes, clausura de la cita con el concierto de Diane Warren, una velada dedicada a la hitmaker con la Larios Pop del Soho y una invitada muy especial: la cantante Sofia Carson.