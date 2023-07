Todo el mundo conoce la frase: «Vive cada día como si fuera el último». Sirve para explicar que la vida es tan fugaz que es necesario hacer todo lo que siempre se ha deseado antes de salir de este mundo. Gloria Trevi (México, 1968) sigue con dignidad el significado de esa frase, ya que parece no haber persona en este mundo con la misma intensidad y esas ganas de vivir. Con unas energías que hacen envidiar a cualquiera. Y es que, a sus 55 años, recuerda con nostalgia su etapa en 'Un, dos, tres' pero sigue tan desmelenada como siempre.

¿Cómo se pueden llevar a cabo tres giras a la vez sin volverse loca?

Nunca he estado loca, solo desesperada. Y desde el inicio de mi carrera (ríe). Lo que pasa que son compromisos que una se va haciendo y a la vez necesitaba sacar toda esa energía acumulada durante esos dos años de pandemia. Cuando regresé a los escenarios, la gira de 'Isla Divina' fue un desahogo. También había sacado antes de la pandemia 'Grande' con Mónica Naranjo y pensamos que teníamos una deuda con el público porque fue muy escuchada en Spotify, de ahí también la gira 'Valientes'. Fueron pocas fechas, pero muy intensas. Y una gira más, 'Trevi Hits' con la que quise visitar esas zonas de México en las que no se puede llegar con una producción grande y no quería dejarlos olvidados. Y ya termino con las presentaciones en España.

¿Qué se puede esperar del concierto en Fuengirola?

Este concierto me emociona muchísimo, espero que toda la raza de Málaga vaya para allá. Hice una selección de canciones muy especiales, clásicas y de los últimos conciertos, para las presentaciones en España en general y va a ser la primera vez que me presento sola en concierto. Así que teníamos esa asignatura pendiente desde el 'Un, dos, tres'. Queremos que toda la gente esté de pie, bailando, cantando... que estemos muy prendidos y que haya mucho color y alegría.

Hablando de 'Un, dos, tres'... ¿Qué pensaría la Gloria Trevi de los 90 de esta Trevi más madura?

Ya me mandaste a la 'chingada'. ¿Más madura? (ríe). Ya quisiera ser más madura... Pero fíjate que ese ADN que traigo me hace no poder dejar de traer el pelo suelto, de hacer locuras. Soy un poco impredecible en el escenario, aunque con los años y con la experiencia, soy disciplinada. Cuando preparo un concierto o una gira, me gusta cuidar mucho todos los detalles para que todo sea... para que las emociones sean olfativas, visuales, acústicas. Que nunca pierda la espontaneidad. La espontaneidad y el sentimiento son la base más importante de mí. Y cuando veo a la Trevi de los 90 veo una parte muy importante de lo 'cabrona' que soy hoy.

¿Ha conseguido apartar la oscuridad definitivamente de su vida?

¡Ay, que más quisiera que decir que sí! Pero creo que la vida es cada día. Y todos los días nos vamos a enfrentar a luz y a oscuridad; si lo vamos a vivir sonriendo, llorando o enojados. Todos los días que me levanto me digo: «a echarle huevos». Y no está en nuestras manos todo lo que va a suceder en nuestro día. Si lo encontramos, se enfrenta y se trata de superarlo. Pero no te lo puedes llevar a la cama. Tienes que tratar siempre de cambiarlo.

«Soy un poco impredecible en el escenario, aunque con los años y con la experiencia, soy disciplinada»

Ya mismo se estrena 'Ellas soy Yo', la serie que se basa en su vida.¿Qué vamos a poder ver en la serie? ¿Dribla el episodio sobre la acusación de participar en una red de abuso de menores, que le supuso la cárcel pero del que salió exculpada?

Creo que ahora se puede ver todo por redes sociales. Quién quiera verla, lo hará. Te puedo decir que no he podido ver aún ni un solo capítulo. Está basada en una historia real y he sido muy enfática en que se cuide a las personas que salen; en el hecho de que fuimos víctimas [de su antiguo productor y pareja, Sergio Andrade, que supuestamente captaba a aspirantes a artistas]. He trabajado mucho en lo que va a ser la música. Quiero que muchas de mis canciones tengan versiones nuevas en la serie y quiero que el público sepa por qué escribía esas canciones. Siempre he sido un libro abierto musicalmente y va a ir contando todo lo que estaba pasando. Espero que se les ponga la piel 'chinita' (ríe).

Es usted un icono en la lucha por los derechos LGTBI. Estos días en España, a punto de unas elecciones generales, el avance de la ultraderecha parece amenazarlos. ¿Cómo lo ve usted, desde su posición?

Tengo por costumbre no meterme en las cuestiones políticas de otros países. Creo que no me corresponde. Pero como ciudadana del mundo, que defiende el derecho de los seres humanos a ser libres, espero y creo que la sociedad española no va a permitir injusticias en contra de la comunidad. Lo que yo he visto en España es que hay mucho amor nacionalista, pero que también hay apertura y son muy valientes expresivamente con referencia a la comunidad. Se ve en la moda, en las películas... No creo que una situación política se convierta en una injusticia nacional.