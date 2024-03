La música de Hans Zimmer sonará en diciembre en el Carpena

Su música está sonando en el taquillazo actual de la temporada, la segunda parte de 'Dune'. Pero el nombre de Hans Zimmer, en realidad, nunca deja de ser habitual, un referente para los amantes más o menos casuales de las bandas sonoras. Pues sus fans malagueños deben anotar en rojo esta fecha en su agenda: el próximo 3 de diciembre el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena acogerá el nuevo show de Zimmer, 'A new dimension'. Las entradas ya están a la venta aquí

La gira de conciertos internacionales arrancó 2024 con un nuevo programa musical que ya se detalla en el subtítulo: una nueva dimensión. En una nueva selección de la "tremendamente diversa colección de partituras" de Hans Zimmer, el espectáculo transportará al público a un viaje musical único inmerso en dimensiones completamente nuevas. El espectáculo contará con fragmentos de algunos de los éxitos más reconocidos de Zimmer en la gran pantalla, entre los cuáles se encuentran las bandas sonoras de 'El Rey León', 'Gladiator', 'Piratas del Caribe', 'Interestelar' y 'Dune'. También se ha informado que en el escenario estará su banda de 19 músicos y la Odessa Opera Orchestra & Friends. Eso sí, que nadie espere que el alemán se suba al escenario; él es el comisario y director musical del espectáculo.

El tour anterior, 'The World of Hans Zimmer–A Symphonic Celebration', se estrenó en Alemania en 2018 y, desde entonces, ha recorrido todo el mundo con un éxito ininterrumpido. 'The World of Hans Zimmer – A New Dimension' marca ahora "un nuevo capítulo en esta serie única de conciertos". El público podrá disfrutar de impresionantes proyecciones visuales de secuencias de películas que serán el acompañamiento perfecto a la música.

Para muchos, Hans Zimmer ha reformulado el mundo de las bandas sonoras. La integración de los sintetizadores y los arreglos orquestales épicos ("Escribo música en surround porque mi música es en surround", ha dicho en alguna ocasión) es el secreto de su marca registrada, que ha impulsa notablemente las imágenes de blockbusters como 'Dune', la trilogía 'The Dark Knight' y 'Top Gun: Maverick', entre muchas otras.