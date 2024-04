Julio Benavente: “Quiero que la gente me conozca y disfrute de mi música tanto como lo hago yo”

Tras un largo recorrido, en el que el programa “La Voz”, le dio alcance y reconocimiento, Julio Benavente, un joven malagueño está luchando por hacerse un hueco en la industria musical.

Desde muy pequeño, descubrió que su afición podría volverse su trabajo y a los 19 años se puso como objetivo triunfar en la música con sus propias canciones. En 2021, tras su paso por el citando talent musical, donde fue finalista y tuvo como coach a Pablo Alborán, consiguió acercarse un poco más a la meta que se propuso cuando era un niño. Sin embargo, a pesar de la exposición que da un programa de esa categoría, no se arrepiente de su paso por el formato, pero “el programa de ‘La Voz’ tampoco es una vía que te abre muchas puertas para poder vivir de la música de uno mismo”, menciona.

Describe que aunque sea un buen escaparate más que abrir una puerta te abre una ventana en la que puedes observar cómo funciona la música, pero después tú eres quien tiene que echar a volar y surfear las rachas de viento para luchar por tu propia música.

Actualmente, tiene en mente ir sacando sus temas poco a poco, tras su single ‘Ojú que tontería’, le precede ‘Cuando sale de clase’, una canción que dedica al amor más puro: sus padres y que próximamente saldrá en las plataformas digitales. “Esta canción es verdad que para mí tiene una importancia diferente a todas las canciones que he hecho porque desde siempre he tenido un reto, escribir una canción que hablase de la historia de mis padres. De alguna manera quería unir el amor que se separó hace muchos años y que se quedase unido en el tiempo porque al final el amor de dos padres está por encima de todo”.

Expresa que una forma genuina de expresar sus emociones y conectar con su auténtico ser, es lo que ha encontrado gracias a su pasión y su música no solo entretiene, sino que invita a la reflexión. “Realmente no sé qué estilo hago. Canto, compongo y al final, el resultado es un conjunto de lo que ha salido en ese momento. No lo etiqueto como tal puesto que al fin y al cabo la música es arte”, aclara.

Por el momento la idea del álbum prefiere contemplarla para más adelante, pero esto no es un impedimento para sus seguidores, ya que pueden disfrutar de su gira ‘De Raíces’ tal y como ya lo hicieron el pasado mes de marzo en Madrid donde tuvo muy buena acogida. Ahora, abre sus alas y emprende su vuelo hasta llegar a Málaga, su ciudad natal donde tendrá lugar en La Cochera Cabaret su próximo concierto, este domingo 7 de abril.

"La gira se llama ‘De Raíz’ y siento que es el término que mejor puede resumir todo, ya que engloba desde dónde parte todo. Me gusta salir desde Málaga para el mundo aunque sea poco a poco. Estoy muy ilusionado por el concierto del domingo, me siento muy apoyado tanto por mi entorno como por la gente que escucha mi música”, asegura el joven.

Tanto las canciones como sus conciertos son un terreno muy personal e íntimo que describen parte de sus vivencias. “Muchas veces me pregunto y digo: 'Realmente estoy desnudándome con las canciones'. Si vas a un concierto mío al final me abro tanto que acabas conociéndome como persona y eso es lo que yo intento en cada concierto que la gente que vaya me conozca más como persona y se enganche a mi música y puedan disfrutar de mi música como la disfruto yo”, resume