El CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol no dejó de creer, a pesar de verse once puntos abajo, y con un gran trabajo colectivo atrás y la aparición de la muñeca de la joven sampedreña Carla Viegas dio la vuelta a un encuentro que le permite volver a la senda de la victoria ante uno de los candidatos a todo de la Liga Femenina Challenge. Moorer, con 15 puntos y 10 asistencias, y Viegas con cuatro triples decisivos, fueron las más destacadas.

El CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol comenzaba, como es habitual, con mucho ritmo y viendo aro rápido, situando el 4-0 en el marcador y obligando al conjunto de Alcantarilla a ajustar en defensa para no permitir a las locales jugar a lo que les interesaba. La defensa funcionó, al menos durante unos minutos, y la velocidad de juego de las de Antonio Pernas se vio muy reducida, obligando a buscar tiros en los finales de posesión. Pero esos tiros entraron: primero Gema García, más tarde Maja Stamenkovic y así el marcador se ponía favorable para el conjunto esteponero (17-11, min. 7) y obligaba a Víctor Verdú a solicitar tiempo muerto. No logró frenar la ofensiva local, que llegó a estar +10 y se fue al primer entretiempo con 25-17 en el marcador del Pineda después de que Jone Azkue redebutara con la entidad de la Costa del Sol, volviendo al primer equipo después de unos meses alejada de las canchas.

Cambió por completo el guion en el segundo periodo. La buena defensa propuesta por el conjunto de Alcantarilla anuló al ataque local. Tres minutos y medio sin anotar y un parcial de 0-7 (25-24, min. 13) completado con un triple de Lynn Leaupepe tras pérdida de las locales hacía que Pernas parara el partido en busca de soluciones. No funcionó. A pesar de que Noelia Masià rompía la sequía ofensiva, una nueva pérdida, que el Hozono Global Jairis no perdonaba, les situaba por delante en el marcador (29-30, min. 16). La buena circulación de balón local hacía que los tiros que hasta entonces no habían entrado lo hicieran y ni siquiera una defensa activa de las de Antonio Pernas frenaba a las visitantes. Un triple de Keira Robinson daba la máxima ventaja para las visitantes (31-36, min. 18) y aunque volvía a anotar el equipo local, la renta iba a más, llegando 32-41 al descanso.

No comenzaba bien la segunda parte para las locales; aunque veían aro, el Hozono Global Jairis respondía y con un 2+1 de Rebeca Cotano se llegaba a la decena de diferencia por primera vez (36-46, min. 23), y es que los problemas en el rebote, que en tantos partidos está siendo un quebradero de cabeza para el CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol, volvían a hacerse presente. Diez rechaces más había capturado el equipo de Alcantarilla en el ecuador del tercer periodo, 16 a 26, con 11 ofensivos. Cuando peor parecían estar las cosas, con once puntos abajo en el marcador, apareció la intensidad defensiva, el público comenzó a apretar y en apenas un minuto se logró un 5-0 que metía a las locales en partido. Rompió Cotano el parcial (46-53, min. 29) y aunque Alejandra Sánchez daba aire a las suyas, Eva Cases Rey cerraba el cuarto con un triple que dejaba el marcador en 49-55 y todo por decidir.

Los mejores minutos defensivos en muchos partidos llegaron en el último cuarto. Creciendo desde atrás se lograba un 5-0 de salida de la mano de Cases Rey y un triple de Carla Viegas (54-55, min. 33) que obligaba a Verdú a pedir tiempo muerto para tratar de recuperar su juego. Parecía que funcionaba, Érika de Souza lograba un rebote ofensivo que finalizaba en canasta y personal, aunque erró el adicional. Pero solo fue un fogonazo. Un nuevo triple de Viegas daba ventaja a las locales (59-57, min. 33) y el público se venía arriba, mostrándose la sexta jugadora. Pasaban los minutos y Hozono Global Jairis no lograba anotar, hasta que Alejandra Sánchez vio aro desde más allá del arco. Pernas había logrado frenar a De Souza sin Ana Pocek en pista, que regresaría al parqué restando algo más de cuatro minutos. Un tercer triple de Viegas ponía el 64-60 en el luminoso y hacía que el técnico del conjunto alcantarillero tuviera que pedir un nuevo tiempo muerto. No funcionó. El CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol estaba en su momento, con un gran trabajo colectivo atrás y, en el último minuto, el cuarto triple de Viegas (69-61, min. 40) sentenciaba el partido. Lo intentaron las visitantes, pero fue en vano, acabando el partido con el Pineda de fiesta y 70-63 en el marcador.

CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol 70 (25-7-17-21): García (3), Moorer (15), Masià (7), Stamenkovic (11) y Pocek (11) -cinco inicial-, Arfinengo (2), Cazorla (-), Cases Rey (9), Viegas (12) y Azkue (0).

Hozono Global Jairis 63 (17-24-14-8): Robinson (8), Royo (7), Sánchez (13), Sangalli (2) y De Souza (12) -cinco inicial-, Leaupepe (9), González (4), Mataix (0), Cotano (8), Marín (0), Sáez (0) y Aracil (-).