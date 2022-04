El Atlético Malagueño necesitaba ganar en La Victoria al Real Jaén para no depender de otros resultados, y lo consiguió a la heroica. Los de Funes perdían por 3-1 a 10 minutos del final y dos goles de Loren Zúñiga (82’ y 84’) y otro de Víctor Olmo (94’) le dieron un triunfo (3-4)que le permitió conservar la quinta plaza y ganarse el derecho a jugar el play off de ascenso a Segunda RFEF.

El partido empezó bien para el filial blanquiazul. El propio Loren había adelantado a los suyos antes del minuto 10. Pero todo se fue torciendo con el paso de los minutos y los goles locales. Montiel (26’), Óscar Lozano (35’) y Juan Carlos (58’) pusieron en ventaja a los jiennenses, pero los de Funes obraron el milagro en el tramo final. Y menos mal que lo hizo, porque el Motril y el Torredonjimeno no fallaron en sus partidos y hubieran arrebatado la plaza de play off al Malagueño en casa de no haber ganado en La Victoria.

La decisión favorable del TAD devolvió al Atlético Malagueño la posibilidad de depender de sí mismo y no la desaprovechó. Jugará las eliminatorias por subir a Segunda RFEF. También lo hará el Marbella, que goleó por 5-0 en su estadio al Alhaurín de la Torre y terminó tercero en el Grupo IX de Tercera RFEF.