El doctorado del UMA Antequera

Una temporada en letras de oro, inédita en la historia del fútbol sala y de la mayoría de disciplinas deportivas en España. El triunfo en Copa del Rey del UMA Antequera, siendo equipo de Segunda División, tuvo este sábado al guinda a una campaña de ensueño. El ascenso a la máxima categoría celebrado en el Argüelles no ha podido representar un mejor final para un guión prácticamente insuperable.

Los pupilos de Tete y Crispi recuperan plaza en Primera, con el reto de consolidarla. En este ascenso también le acompaña desde Segunda Futsal RFEF la escuadra gallega del Noia Portus Apostoli. Estos últimos lograron el billete en marzo, después de doblegar en su feudo al Leganés.

El sorprendente campeón copero, el BeSoccer CD UMA Antequera, ha tenido que esperar su oportunidad en un play off al que accedía como tercer clasificado durante la competición regular. Pero en esta recta final tenía un as guardado, el de esa moral que le ha dado alcanzar su primer título nacional después de eliminar a un total de cinco equipos de Primera División.

Los universitarios empezaron a labrarse esta temporada de ensueño en las semis coperas, ante un Industrias Santa Coloma que partía como gran favorito. Sin embargo, el triunfo por 3-1 en el Olivo Arena de Jaén le abrió las puertas a su primera final nacional, contra otro buque insignia del fútbol sala español, todo un Viña Albali de Valdepeñas.

Y ahí llegaría el delirio. Los malagueños impusieron su dominio en defensa, sin nada que perder otra vez contra un rival de superior categoría y muy dado a alcanzar estas cotas deportivas, y con un gran acierto al contragolpe se marcharon al descanso con el mismo tanteo final de semifinales (3-1). Bastaba como así ocurrió con mantener férrea la línea defensiva durante la segunda parte, con la premisa de no encajar más de una diana.

Hubo no obstante gol del Valdepeñas para añadir únicamente emoción a los últimos segundos de una final para la historia en la provincia malagueña. Como histórico ha sido lo sucedido este fin de semana, porque en el palmarés de los universitarios apenas había otros tres ascensos a la máxima competición nacional.

En el recién conseguido ascenso hasta la Primera Futsal RFEF, el UMA Antequera ha conseguido doblegar a Family Cash Alzira FS (7-6 en el global) en la primera eliminatoria y al Caja Rural Atlético Benavente FS (5-4), en la gran final. Para los aficionados congregados en el Argüelles hubo mucha emoción, como ocurriese en Jaén. En Benavente, los de Tete y Crispi empataron a dos, de forma que en casa bastaba con una victoria por la mínima. Y así ocurriría, con un 3-2 que desató la alegría entre los miles de aficionados congregados en las gradas del feudo del UMA Antequera.

A la cita en el pabellón antequerano, como merecía la ocasión y máxime después de la conquista copera inédita en España, no faltaron ni el vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol y presidente del Comité Nacional de Fútbol Sala, Pablo Lozano, así como algunas de la máximas autoridades deportivas e institucionales de la ciudad y de la provincia.

Para el preparador José Antonio Borrego, más conocido como Tete, lograr en una misma campaña el título copero y el cuarto ascenso a la elite «la requetehistoria, si ya habíamos hecho historia con la Copa», sostiene. «Ahora con toda la tranquilidad, la verdad es que no me lo creo. No me creo todo lo que ha pasado aquí», relata ya en la jornada de resaca.

«Ha sido un año muy duro con lesiones muy graves empezando por la de Cone. Los dos jugadores que se han roto el cruzado, también Javi del filial, Fernando Cobarro tocado antes de la final», indica acerca del balance del curso que acaba de concluir. «Hay mucho trabajo detrás, son horas perdidas de sueño, pero al final hemos tenido recompensa», afirma.

Asimismo ha querido tener palabras para quienes han hecho posible, a su juicio, esta inolvidable temporada: «Agradecer a todos los jugadores, a la afición, que ha sido espectacular. Dar las gracias al cuerpo técnico, también Abel y Nacho, Crispi, Kike, José Carlos, André, Moli, Edu... Vuelvo a dar la gracias a los jugadores que son maravillosos, son buenos en la pista y en lo humano. Sin ninguna mala cara, siempre mirando de frente. Me siento muy orgulloso de ellos, que hayan creído en mí. También acordarme de la directiva, de Eloy, de Pedro, Víctor, Javi, José Luis… Han estado allí y ellos también se merecen el ascenso. También las familias, en especial de mi mujer y mi hija».