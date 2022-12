El delantero francés del Real Madrid Karim Benzema dejó abierta la puerta a su retirada de la selección francesa con un enigmático mensaje en Twitter publicado un día después de que Francia perdiera la final del Mundial de Qatar contra Argentina.

"He hecho esfuerzos y errores para llegar hasta donde he llegado y estoy orgulloso. He escrito mi historia y la nuestra acaba", señala el jugador sobre una foto vestido con el uniforme de la selección francesa.

El mensaje deja abierta la puerta a su retirada internacional tras una tormentosa relación con la selección, que acaba con la lesión que le obligó a abandonar Catar dos días antes del debut de Francia en el Mundial.