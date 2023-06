La presentación de Karim Benzema con el Al-Ittihad de Arabia Saudí fue concebido como un gran acto de propaganda. Para el club, pero sobre todo para el país que quiere romper la sociopolítica a golpe de talonario. El King Abdullah Sports City acogió un evento al que acudieron cerca de 60.000 espectadores, entre ellos, un número destacado de mujeres. Alto si se tiene en cuenta que la primera vez que asistieron a un encuentro de fútbol fue en 2018. Algunas de las que realización de la presentación presentó no llevaban velo ni abaya, la túnica típica del país.

"El fútbol es importante para todos, para las mujeres, para los hombres. Lo vemos incluso en Europa, que tienen equipos femeninos, incluida la Liga de Campeones. Es importante ser solidario y, por lo tanto, tanto si se trata de hombres como de mujeres, estamos aquí para apoyar. En el caso de las mujeres, estoy feliz de formar parte de esta familia", defendió Benzema en sus primeras palabras como jugador del Al-Ittihad, publicadas en la web del club.

Seis minutos de comparecencia

El francés es mucho más que una gran incorporación, es el portavoz de una causa. "Soy musulmán y es un país musulmán. Siempre he querido vivir allí. Ya he estado en Arabia Saudí y me siento bien allí. Lo más importante es que es un país musulmán, querido y hermoso. Cuando hablé con mi familia del fichaje, se pusieron muy contentos. Aquí estoy, justo donde quiero estar", aseguraba Benzema en sus primeras palabras como futbolista del vigente campeón de la Liga Saudí.

De cara a los medios, la suya fue una aparición breve. Apenas seis minutos y sin preguntas. "He ganado muchas cosas en Europa. He firmado aquí con mucha ambición y con ganas de aportar mi experiencia, esperando ganar muchos títulos y con ganas de jugar para hacer elevar el club, pese a que ya esté bien alto", aseguró el delantero. La vocación global del acontecimiento hizo que los acompañantes de Karim hablasen en inglés y en árabe, mientras que él lo hizo en francés.

La Liga Árabe, todavía un proyecto en ciernes

Pero las declaraciones importantes ya habían sido transcritas en una comunicación previa donde Benzema habló en el mismo sentido que su excompañero Cristiano Ronaldo, la 'estrella' precursora en Arabia Saudí, quien afirmó que la Liga Saudí será "la cuarta mejor" del mundo. "He oído muchas cosas, es un buen campeonato y hay jugadores muy buenos. Cada año suben el nivel. Vi el Mundial y Arabia Saudí jugó muy bien, haciendo grandes partidos, sobre todo contra Argentina. Obviamente, tienen muy buenos futbolistas", defendió el galo en un ejercicio de autoconvencimiento.

Porque según un estudio realizado por Twenty First Group, la principal competición del país árabe no está, por calidad y valoración de equipos, todavía a la altura de, por ejemplo, la Scottish Premiership. Con todo, la llegada de jugadores extranjeros ha permitido a los equipos subir un grado su nivel. De las últimas cuatro Champions asiáticas, dos han ido a parar al Al-Hilal, contra el que el Real Madrid ganó la final del Mundial de Clubes después de que el conjunto árabe eliminase al Flamengo, campeón de la Libertadores.

Arabia Saudí va un paso más allá

La llegada de Benzema supone ir un paso más allá, por la identificación cultural de gran parte de una afición que todavía sigue siendo muy local. Su grado de iconicidad se dejó bien claro en la grada del King Abdullah Sports City, donde algunos aficionados llevaban vendadas sus manos, como el ariete francés, y hacían el gesto de pedir silencio, otro clásico de la escenografía de Benzema.

Sobre esa vinculación entre las partes insistió el nuevo jugador del Al-Ittihad, "un equipo que tiene mis mismos valores". Con la noche cubriendo todo el estadio de Yeda, la hinchada intentó corresponder a las palabras que les dirigió Benzema: "Es un club con mucha pasión. Me gustaría dejar un legado duradero, porque me encanta el fútbol. Siempre tengo esa competitividad para superar mis límites y llegar aún más alto".

El exdelantero del Real Madrid supone un cambio de paradigma que Arabia Saudí quiere reafirmar con más movimientos. A diferencia de lo que ha ocurrido en otras ligas de la zona, como Qatar o Emiratos Árabes Unidos, el país de destino de Benzema quiere ser una alternativa para jugadores que todavía tienen buenos años de fútbol por dar. De ahí que tentase a Messi y estén haciendo lo propio con otras estrellas del fútbol europeo.