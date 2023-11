Azahara Muñoz será uno de los grandes alicientes del Andalucía Costa del Sol Open de España, ya que la golfista malagueña ha confirmado su participación en un torneo que pondrá fin a la temporada del Ladies European Tour y que coronará a la ganadora de la Race to Costa del Sol, la Orden de Mérito del circuito femenino europeo. La jugadora costasoleña acaba de firmar su mejor resultado del año en el LPGA Tour al compartir la segunda posición con la estadounidense Alison Lee en The Annika, a tres golpes de la ganadora, la también norteamericana Lilia Vu. Con este gran resultado, Azahara Muñoz ha logrado conservar la tarjeta del circuito americano femenino para el año que viene y, por tanto, su calendario de final de temporada le permitirá participar en el Andalucía Costa del Sol Open de España, donde siempre está arropada por sus familiares y amigos.

Dos victorias en su palmarés

Además, el Andalucía Costa del Sol Open de España es muy especial para Azahara Muñoz, no sólo porque se celebra en su tierra, sino porque lo ha ganado dos veces, hazaña que en el historial del torneo sólo ha replicado otra jugadora, la neerlandesa Anne van Dam. Y curiosamente, tanto una como otra lograron sus victorias de manera consecutiva: la malagueña en 2016 y 2017, y la holandesa en 2018 y 2019.

Por lo tanto, Azahara Muñoz tendrá ante sí la oportunidad de hacer historia en el Andalucía Costa del Sol Open de España 2023, ya que podría convertirse en la primera jugadora que logra inscribir su nombre por tercera vez en el palmarés del torneo, aunque la misión no será nada fácil a tenor del elenco de golfistas que se dará cita en el Real Club de Golf Las Brisas.

“Estoy encantada de volver a disputar el Andalucía Costa del Sol Open de España, ya que no sólo se disputa en mi tierra y me permite sentir el apoyo de mis familiares y amigos, también es un torneo que me trae muy buenos recuerdos porque lo he ganado en dos ocasiones y, por si fuera poco, pone fin a la temporada en Europa reuniendo a las mejores jugadoras del circuito” aseguró Azahara.

“El segundo puesto que he conseguido en Florida este fin de semana me ha cargado de moral y me ha hecho ver que puedo volver a luchar con las mejores. Creo que jugar el Andalucía Costa del Sol Open de España me puede venir bien para cerrar el año de la mejor manera posible y empezar el próximo con confianza. Ganar por tercera vez este torneo sería un sueño” finalizó la malagueña.

Real Club de Golf Las Brisas

El Andalucía Costa del Sol Open de España 2023 se celebra en el Real Club de Golf Las Brisas del 23 al 26 de noviembre y forma parte del programa de la Solheim Cup 2023, evento declarado Acontecimiento de Excepcional Interés Público (AEIP) y que proporciona importantes ventajas fiscales a las empresas participantes.

El Andalucía Costa del Sol Open de España, última cita del calendario del Ladies European Tour,está patrocinado por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía con la cofinanciación de fondos europeos, Turismo Costa del Sol y Acosol como patrocinadores principales, junto con el Ayuntamiento de Marbella, el Ayuntamiento de Benahavís y Reale Seguros. Vithas es el servicio médico oficial. Hard Rock Hotel Marbella es hotel oficial. Solán de Cabras, Eversheds Sutherland, Mahou, Kyocera y Puerto Banús son proveedores oficiales. Marca y Radio Marca son medios oficiales. Colaboran en su organización LET, RFEG, RFGA y Deporte & Business.