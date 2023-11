La malagueña Azahara Muñoz se mostró este miércoles ilusionada en vísperas de su participación en el 'Andalucía Costa del Sol/Abierto de España', último torneo del Circuito Europeo Femenino (LET) y que ha ganado en dos ocasiones, y dijo que está terminando bien un año irregular y ha comprobado que aún tiene "lo necesario para estar en lo más alto".

La golfista española, de 36 años y que jugará de nuevo en casa al disputarse hasta el próximo domingo esta edición en el Real Club Las Brisas de Marbella, afirmó en conferencia de prensa que su objetivo es intentar acabar con un triunfo una temporada en la que "no terminaban" de salirle "las cosas" y le "costó entrar en competición".

"Fue un poco frustrante, pero en los últimos meses de la temporada he jugado bastante bien. Estoy acabando el año con buen sabor de boca y he visto que todavía tengo lo necesario para estar en lo más alto", indicó Azahara Muñoz, quien comentó que ahora "a ver cómo se da la semana", si bien se siente "muy bien físicamente".

La doble campeona del Andalucía Costa del Sol, en 2016 y 2017, aseguró que está pegándole "bien al 'drive' y a los hierros", y aunque insistió en que "hay que tener mucha paciencia e ir poco a poco", no renuncia a luchar por un nueva victoria en su tierra porque "siempre que se gana es muy especial, se gana muy pocas veces y hacerlo en casa es aún más especial".

"Siempre digo que las mejores historias han sido en el Open de España, sobre todo en Guadalmina (San Pedro Alcántara), que es donde me he criado. Sería muy especial. También hace mucho que no gano, desde 2017, así que ojalá. No habría mejor manera de terminar el año", subrayó Muñoz.