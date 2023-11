El partido aplazado de la novena jornada por el parón de selecciones hace que el CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol tengo un doble compromiso este fin de semana en casa. Comenzará ante un renovado Picken Claret, que viaja a tierras malagueñas para jugar ante los dos representantes andaluces de la categoría, con menos de 24 horas de diferencia, después de no lograr mover el partido ante Unicaja al domingo.

El conjunto de Francis Tomé llega con las ganas de quitarse la espinita clavada que se les quedó en Valencia, después de caer ante La Cordà de Paterna en un encuentro donde por momento dieron malas sensaciones. El objetivo es lograr sacar de nuevo la mejor versión del equipo

Concentradas y con bajas

“Debemos respetar al rival y salir concentradas desde el principio, no podemos permitir que se repita lo del día de Boet Mataró”, explicaba Francis Tomé en la previa del encuentro. “Ellas van a venir sin nada que perder, saben que el CAB Estepona no es un equipo de su liga, que sus partidos son ante las rivales de abajo, pero eso no puede hacer que estemos relajadas. He hablado mucho de eso con el equipo durante toda la semana”, aseguraba el entrenador malagueño.

Quien no podrá ser de la partida durante un tiempo es Erika Gomes, que esta semana se operó de la rodilla para tratar de solventar los problemas que venía arrastrando. El CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol completará la rotación con ayuda de la cantera.

Apostar por jóvenes

Picken Claret dio un giro de 180 grados este verano en la confección de su plantilla. Apostaron por jóvenes de la casa como Sofía Afonso, Judith Rochina o Celia Troncoso y repescaron a la andaluza Noemí Ugochukwu. La vuelta a casa de Estefanía Ors vino de la mano de su compañera de universidad Montana Oltrogge y a partir de ahí solo quedó ‘retocar’ el juego interior con Yaiza Lázaro, Mariana Silva y la estadounidense Ae’rianna Harris, que la pasada temporada disputó Eurocup.

El equipo valenciano llega a Estepona con un balance de dos victorias en nueve encuentros (ambas en casa y en partidos disputados a tanteos bajos), con la intención de tratar de dar la sorpresa y buscar alejarse del furgón de cola que actualmente conforman junto a Boet Mataró, Lima-Horta, La Salle y Unicaja.