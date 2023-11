Llegaba este sábado el Antequera CF al estadio de El Arcángel en cuarta posición y como gran sorpresa de la competición en la tercera categoría del fútbol nacional. Después de caer por 3-0, su entrenador, Javier Medina, reconocía con total humildad que se habían medido a un «súper equipo» y que era «un orgullo» sentir lo que se puede vivir en un partido de Segunda División. El traspié sitúa al Córdoba CF por delante en la tabla, pero los blanquiverdes seguirán con el mismo descaro durante el Tourmalet que acaban de iniciar.

La derrota en tierras cordobesas entraba en las quinielas. Los pupilos de Medina llegaban con el cartel del segundo mejor equipo a domicilio, tras la UD Ibiza, pero con los mismos puntos en este apartado que Castellón y el propio Córdoba CF. No cabe el término «bajar de la nube» en esta ocasión, a juicio del cuerpo técnico blanquiverde, pues no hay que olvidar de dónde viene el club: «Tenemos los pies en el suelo, porque hace tres años estábamos en Tercera División», según matizó el sábado el propio Medina.

El calendario sigue hacia arriba durante las próximas semanas. El domingo El Maulí acogerá un nuevo duelo andaluz de alto voltaje, pues llegará otro rival directo en la zona alta, todo un Algeciras CF. Después habrá una nueva fiesta en el feudo blanquiverde, con el choque de Copa del Rey contra la SD Huesca, de Segunda División, y a continuación, también en la primera quincena de diciembre, se sucederán dos desplazamientos complicados, a los feudos de Real Murcia y UD Ibiza.

El entrenador de la escuadra antequerana argumentó: «Nosotros no somos un equipo de Segunda División, pero ellos sí por equipo y afición. Ya dije que el Córdoba CF y el Castellón son los mejores de la categoría por juego y por jugadores». La eficacia de castellonenses y cordobesistas los sitúan en las apuestas de Medina para que den el salto de categoría cuando concluya la temporada.

No obstante, Medina no ocultó su malestar por la contundencia de su rival de este sábado: «Las tres primeras que tuvo el Córdoba, las metió. Es un equipo superior al nuestro. No era nada sencillo venir aquí y quitarles el balón, tienen muchísimo talento», insistió. Es cierto que no fue el Antequera CF de otras tardes. Le faltó el balón, la insistencia en el área rival. Así no pudo desplegar su juego ofensivo, que por vistoso ha recibido multitud de elogios.

«Nos hemos llevado un castigo bastante grande para lo que hemos hecho aquí. En los primeros diez minutos hemos sido capaces de tener el control. El partido podría haber cambiado en la acción de David Rodríguez. A partir del gol en contra hemos sufrido un poco. Tras el descanso te hacen gol y el partido se pone más difícil y nos ha costado mucho generar ocasiones de gol ante un gran equipo», explicó el propio adiestrador del Antequera CF.

¿Y qué les queda a los de la ciudad de El Torcal para completar la primera vuelta? El año lo empezarán, tras la visita a Ibiza, contra la AD Ceuta en El Maulí. Será el 3 de enero a partir de las siete de la tarde. A continuación, pasadas las fiestas navideñas, el 14 de enero tocará desplazamiento hasta Alcoy. Y una semana más tarde comenzará la segunda vuelta contra el filial del Atlético de Madrid, ante su público.

Medina reconoce que el reto de su plantilla no es el de buscar el ascenso, aunque no se ponga límite, sino el de aumentar sus prestaciones ante rivales de la talla de todo un Córdoba CF: «Nos queda mucho por mejorar en esta categoría. Tenemos que aprender a jugar este tipo de partidos y la única manera de hacerlo es jugando muchos encuentros como el de este fin de semana. Pasito a pasito es como tenemos que ir creciendo nosotros».

«Les he dicho a mis jugadores que después de perder ante el Málaga CF conseguimos cuatro victorias y que ojalá esta vez tengamos la misma respuesta», expresó de cara al futuro el propio entrenador blanquiverde.