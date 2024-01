No tiene un año fácil el Antequera CF este 2024. Después de hacer historia en 2023 con el ascenso a Primera RFEF, el reto ahora es mayúsculo. Lo cierto es que ha superado todas las expectativas marcadas a principio de temporada y ahora puede caminar hacia el final de la primera vuelta por la puerta grande. El Ceuta visita este miércoles (17.00 horas/FEF TV) El Maulí en un duelo importante para la clasificación.

Los de Javi Medina -recién renovado hasta 2025- han podido disfrutar de unas muy cómodas vacaciones desde la séptima posición con 27 puntos. La buena noticia es que solo le separan 2 de esa quinta plaza que ahora mismo ocupa el Recreativo de Huelva. El conjunto ceutí está ahí, solo dos puestos por detrás de los malagueños. Por lo que para soñar con todo hay que ganar este tipo de partidos.

Dos rachas negativas

Eso sí, no llega el Antequera el encuentro con la mejor racha de resultados. Solo ha ganado 1 de los últimos 4 partidos disputados en Primera RFEF. Le ganó al Real Murcia (1-2) y cayó frente a Córdoba (3-0), Algeciras (0-1) y UD Ibiza (3-0). Así que necesita volver a recuperar sensaciones, no tanto en lo que se refiere al juego como sí en la eficacia en las dos áreas. Sobre todo como local, donde está en la mitad de abajo de la tabla.

Tampoco aterriza el Ceuta en El Maulí en mejores sensaciones. De hecho, los de José Juan Romero no saben lo que es ganar desde el 19 de noviembre, cuando vencieron al Recreativo Granada. A partir de ahí, en lo que respecta a sus partidos con Atlético Sanluqueño, Ibiza, Intercity y Mérida, no han sacado puntos y han ido bajando en la clasificación porque han llegado a estar en play off.

Números similares

Además, por si ya fuera poco, los dos equipos comparten dinámicas futbolísticas muy similares en cuanto a números se refiere. Se enfrentan dos de los conjuntos menos goleados de la categoría -cada uno 18 goles- con un balance casi idéntico a nivel ofensivo: 21 para los malagueños y 19 para los ceutíes.

Así que recibe El Maulí al 2024 con un partido muy importante para los suyos. El camino para no perder la estela de los equipos de play off se construye en este tipo de partidos ante rivales directos. Queda mucho camino por recorrer, aún hay dos encuentros antes de cerrar la primera vuelta, pero siempre es mejor hacerlo con las sensaciones y con los resultados a favor.