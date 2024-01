Davidovich avanza a segunda ronda en el Open de Australia

El malagueño Alejandro Davidovich (23) superó al francés Constant Lestienne en la primera ronda del Abierto de Australia, mientras que el castellonense Roberto Bautista y el granadino Roberto Carballés se convirtieron en los primeros españoles en despedirse después de caer ante el estadounidense Ben Shelton (16) y el perdedor afortunado francés Hugo Gastón, respectivamente.

Davidovich se impuso por 6-4, 6-4 y 7-6(5), y aguantó el intenso calor que presentó Melbourne este lunes mejor que su rival Lestienne, que tuvo serios problemas físicos para continuar en algunos tramos del segundo set.

El campeón del Wimbledon junior en 2017 igualó su mejor registro en el primer grande de la temporada y tendrá una nueva oportunidad de superar esta barrera después de caer en la pasada edición contra el estadounidense Tommy Paul (14) y el argentino Diego Schwartzman en su debut en esta competición en 2020.

Su próximo rival será el portugués Nuno Borges, que ganó al alemán Maximilian Marterer (5-6, 6-7 y 2-6) y al que nunca se ha medido. Davidovich, que no ha perdido aún desde el inicio de temporada, buscará el jueves ante el tenista número 69 del mundo (en la pista 3 de Melbourne Park, no antes de las 2:00 horas de la madrugada) alcanzar un doble reto: su victoria número 100 en el circuito profesional -actualmente suma 99 triunfos por 97 derrotas- y acceder, por primera vez, a tercera ronda del primer 'grande' del año.

Casi los mismos 'winners' que errores

El malagueño finalizó su encuentro frente al francés con once saques directos, 47 ganadores y 51 errores no forzados.

El malagueño Alejandro Davidovich, durante el partido. / EFE

Podría enfrentarse en una hipotética tercera ronda contra uno de los tenistas más en forma actualmente, el búlgaro Grigor Dimitrov (13) que viene de ganar el torneo de Brisbane tras imponerse en la final al danés Holger Rune (8) y que disputará su encuentro de segunda ronda también en la madrugada del miércoles al jueves, no antes de las 5:00 horas de la madrugada, ante el local Thanasi Kokkinakis.

Declaraciones

Alejandro Davidovich comentó en la rueda de prensa posterior a su victoria en primera ronda del Abierto de Australia que se daba una colleja porque no cumplió con el objetivo que se marcó para esta temporada, que es disfrutar al máximo en pista.

"El objetivo que me marco es disfrutar en pista lo máximo posible. Hoy no he disfrutado, era muy agobiante. Hoy me doy una colleja porque no he disfrutado en pista, pero lo conseguiré en el próximo partido", agregó el malagueño después de superar al francés Constant Lestienne por 6-4, 6-4 y 7-6(5), en un choque marcado por el intenso calor, que por momentos superó los 30 grados de temperatura.

Alejandro Davidovich, secándose el sudor durante el partido. / MAST IRHAM

"Las condiciones no han sido fáciles. No ha sido un partido bueno por mi parte, he fallado muchas bolas y le he dado muchas opciones para entrar. Al final esto puede salir muy caro. Es una primera ronda, que es cuando más cuesta arrancar. Estoy contento con la victoria porque no era nada fácil", dijo Davidovich, que se cruzará con el portugués Nuno Borges en segunda ronda.

"Al final va a haber días en los que no vas a sentir la bola igual. Lo único positivo es que he sacado muy bien, creo que es el día que más 'aces' he hecho (11). Hay cosas que mejorar e intentaré tenerlas para el próximo partido", dijo.