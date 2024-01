Más de 50 embarcaciones se dieron cita en el provincial de Optimist en Málaga

El Real Club Mediterráneo, por delegación de la Federación Andaluza de Vela, ha acogido durante este fin de semana la celebración del 2º Campeonato Provincial de Optimist de Málaga y Campo de Gibraltar, en el que se han dado cita más de medio centenar de embarcaciones de clase Optimist sub 11, sub 13 y sub 16 procedentes del Real Club Náutico de La Línea, Real Club Marítimo Marbella, Club Náutico Marítimo de Benalmádena, Real Club El Candado, Club de Mar Fuengirola y el club anfitrión.

Durante la jornada del sábado se pudieron realizar dos mangas completas de clase sub 16 y solo una de clase sub 13. Hoy domingo, en cambio, si se pudieron celebrar dos mangas completas de todas las categorías.

En categoría sub 16 masculina, el triple podio ha sido para el Club Náutico Marítimo de Benalmádena, encabezado por Felipe Pachón, y seguido de Carlete Gómez y Leo Zabell, en segunda y tercera posición respectivamente.

En categoría sub 16 femenina, también conseguía el triplete el Club Náutico Marítimo de Benalmádena con Blanca López, en primera posición, Encarnación González en segunda, y Blancas Marrades, en tercera.

En categoría sub 13 masculina, ha liderado la clasificación José de Linares, del Real Club El Candado, seguido de Luis Laza, del Real Club Mediterráneo y Raúl Gutiérrez, del Real Club Marítimo Marbella.

En categoría sub 13 femenina, la victoria era para Daria Arlova, del Club Náutico Marítimo de Benalmádena. La segunda posición la ocupaba Carla Ledo, del Real Club Mediterráneo y la tercera posición era para Olivia Fernández, del Real Club El Candado.

En sub 11, Martín Aguilar, en masculina, y Marina del Río, en femenina, ambos del Club Náutico Marítimo de Benalmádena, eran los líderes de las categorías.