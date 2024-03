Gresini homenajea a Márquez llevando una cabra (GOAT) al circuito

El arranque del Mundial de MotoGP, este fin de semana, en el circuito de Losail, en Doha, la capital de Catar, está provocando multitud de interpretaciones y, sobre todo, muchos puntos calientes para convertir el primer gran premio de la temporada en un auténtico acontecimiento, no solo por su relevancia competitiva sino también por la cantidad de grandes campeones que se dan cita en la parrilla de la máxima categoría.

Es evidente que el impacto más fuerte de este inicio de temporada, junto a la presencia del bicampeón ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati) o el brillante comportamiento del ‘rookie’ Pedro Acosta (GasGas), ya campeón de Moto3 y Moto2, se centra en el cambio de moto, equipo y propuesta que protagoniza Marc Márquez Alentá, el ocho veces campeón del mundo de motociclismo, que mañana estrenará su ‘vieja’ Ducati ‘Desmosedici’, pues se trata del modelo 2023, en los primeros entrenamientos oficiales del GP de Catar.

Siempre Jordan

Márquez, a quien muchos consideran ya el mejor piloto de todos los tiempos, calificado por la crítica italiana como 'Il Cannibale', ha recibido también el sobrenombre de ‘GOAT’, es decir, Greatest Of All Time, el mejor de todos los tiempos. Es cierto que el calificativo, ese monstruoso y llamativo apodo, surgió para reconocer el genio y la valía del impresionante Michael Jordan. Es evidente que también se añadieron a esta clase de deportistas tipos como Leo Messi o Tiger Woods o, mirando hacia atrás, el no menos apoteósico Muhammad Ali, una auténtica leyenda y mito del boxeo, del deporte y de la vida.

Diversión a tope

Llegado el primer fin de semana del Mundial, el equipo de Nadia Padovani, la viuda del campeón Fausto Gresini que ha heredado no solo su escudería, sino su espíritu familiar y competitivo, ha querido homenajear, y quién sabe si agradecer, la apuesta que MM93 ha hecho por uno de los equipos más modestos de la parrilla de MotoGP, con la presencia este jueves, en el trazado de Losail, de una cabra (goat, en inglés), que ha compartido simbolismo con Márquez.

Marc Márquez bromea, tras haber saludado a una cabra, con su hermano Alex, a la derecha, y dos mimebros del equipo Gresini. / GRESINI RACING TEAM

El mayor de los Márquez, que ya se lo pasó en grande, el pasado miércoles, al participar en numerosos juegos y entretenimientos con su hermano Alex en el Lusail Winter Wonderland, se sorprendió por la idea del Team Gresini y, sin duda, agradeció el reconocimiento pese a que él insiste en que, de momento, está lejos de volver a recuperar la determinación que, hace cuatro años, le hizo merecedor, en efecto, de ser considerado un auténtico GOAT.

"El equipo Gresini es un equipo familiar, divertido, que le da muchas vueltas a todo lo que hace para responder a esa actitud estupenda y graciosa que ayuda a quitar presión a este mundo nuestros que es tan complicado", comenta Márquez tras saludar a la cabra del 'team'. "Me parece que están haciendo una historia para nuestras redes sociales y, de pronto, me he visto, sí, con esta 'goat' en medio de nuestro 'paddock' y me ha parecido hasta gracioso. Es estupendo pasárselo bien antes de que empiece el GP, la verdad".

"Sé dónde estoy. Sé la decisión que he tomado. Sé lo que quiero hacer. Conozco los pasos pero, sobre todo, lo que no quiero es entrar en pánico. Poco a poco" Marc Márquez — Piloto del Gresini Racing Team

MM93, que fue preguntado sobre sus posibilidades en el Mundial que arranca en Catar, fue sumamente sincero a lo largo de la charla con los periodistas españoles desplazados a Doha. "Estoy bien, con muchas ganas, con menos mariposas en el estómago que en los años precedentes y todo ello por una sencilla razón: sé el paso que he dado, sé cuáles son mis objetivos este año y sé que debo prepararme para todo. Y cuando digo todo es para días buenos, malos y horribles. No me extrañaría estar un día en primera línea de la parrilla y, poco después, en la cuarta o quinta. Solo sé que primero he de acostumbrarme a mi nuevo rol, a la moto, a mi equipo y, sobre todo, reducir las expectativas de todos mis fans e, incluso, de vosotros. No, no voy a salir a ganar, voy a salir a competir, a divertirme y si puedo quedar sexto, no quedaré séptimo, desde luego. Lo importante es no entrar en pánico".

Márquez, que se rio abiertamente de esos rumores que dicen que su brazo derecho, concretamente su húmero, le ha dado problemas en esta pretemporada ("si no estuviese bien, no hubiera hecho los test que he hecho"), celebra que empiece ya el Mundial "pues tengo ganas, como todos, de medirme con los favoritos". Y para reforzar su tesis de que él no forma parte de los favoritos al título (de momento), señaló: "Estoy en la segunda conferencia de prensa. Si fuese de los favoritos hubiese salido en la primera, donde han aparecido Jorge (Martín), 'Pecco' (Bagnaia) y Marco (Bezzecchi)".