Montse Tomé: “Quiero dar un mensaje de fuerza, porque lo estamos consiguiendo”

La Fábrica de Cervezas Victoria acogió este jueves en Málaga capital el evento central de la semana “Comunicación, Igualdad y Deporte”, que impulsa la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga (APDM) enmarcada en el Día Internacional de la Mujer para difundir la igualdad efectiva entre mujeres y hombres a través del deporte, con los Juegos Olímpicos de París en el horizonte.

Una jornada que inauguró Paloma del Río, pionera de la comunicación deportiva y voz de 16 ediciones de los Juegos, quién contó la evolución de la mujer en el deporte y la dificultad que ha tenido para acceder a los mismos, “siendo los Juegos de Barcelona 1992 en antes y después del deporte femenino en España”. “Es un efecto rotonda, cuanta más visibilidad tengas las deportistas, más atractivo para las empresas patrocinadores y, de este modo, pueden tener una vida deportiva más tranquila”, añadió.

Tras ella comenzó un cara a cara, moderado por los presentadores del acto, los periodistas y miembros de la APDM, Cristina Mena y Nacho Gutiérrez, que tuvo como protagonistas a la atleta granadina María Pérez, doble campeona del mundo de marcha en 20 y 35 km; a la nadadora fuengiroleña María de Valdés, subcampeona mundial en aguas abiertas en 10 km, y a Jacinto Garzón, técnico de marcha atlética, entrenador de la propia Pérez, entre otros referentes internacionales.

Imagen del acto celebrado en Málaga. / Pepe Ortega

“Seré madre cuando me retire”, así de rotunda se mostró la marchadora de Orce cuando se habló de la conciliación familiar. En cuanto a los Juegos, Pérez comentó que “no quiero obsesionarme con los resultados”.

En esta línea, Jacinto Garzón destacó que “lo importante para un deportista no son las medallas, sino el legado que deja a los más jóvenes porque no vale todo por ganar”. “Nuestro deporte es bastante igualitario pero para ello hay que empezar desde abajo”.

Jacinto Garzón, junto a María de Valdés. / Pepe Ortega

Con respecto a las entrenadoras, Garzón sostuvo que “es complicado aún; hay mujeres entrenadoras con mucho talento y formación y no sé por qué tienen menos oportunidades que los hombres… es algo que está ahí”.

María de Valdés confesó que “todavía estoy en una nube” y “aunque quedan cinco meses para los Juegos, es realmente poco tiempo”. Con respecto a su podio mundial, “cuando la gente me pregunta si perdí un oro o gané una plata, tengo claro que he ganado una plata”. “La natación es un deporte bastante igualitario pero aún hay comentarios con respecto al peso y la comida que son diferentes entre chicos y chicas”, dijo la fuengiroleña.

Montse Tomé estuvo este jueves en Málaga. / Pepoe Ortega

Por su parte, la seleccionadora nacional de fútbol femenino, Montse Tomé, recordó sus inicios como centrocampista y su evolución en el césped hasta llegar a ser internacional. Después quiso seguir ligada desde los banquillos al deporte que le ha apasionado siempre, aunque el ciclismo le sirva para despejarse, para finalmente ser la primera mujer en ocupar el cargo de seleccionadora española. “He nacido con un balón en los pies y tuve la suerte de tener un entorno familiar que me ha respetado porque el fútbol me gustaba”, comentó. En este sentido, Tomé apostilló que “siento orgullo, placer y un agradecimiento a las personas que me eligieron. Quiero dar un mensaje de fuerza, porque lo estamos consiguiendo. Tenemos una selección para ir a por todo en los Juegos porque tiene una grandísima capacidad”.

La normativa del COI para París 2024 reduce la convocatoria a 18 jugadoras por país y España tendrá que reducir el número actual que ha contado con 25 personas. “Son momentos complicados para una entrenadora el tener que dejar a futbolistas por el camino, aunque priorizamos lo mejor para la selección”, insistió.

Paloma del Río, durante la charla. / Pepe Ortega

El acto se cerró con una mesa redonda y las fotos que quisieron hacerse los clubes asistentes entre los que destacaron el Atletismo Málaga, el Real Club Mediterráneo, el Club Waterpolo Málaga, EBG, Atletismo Nerja, Málaga CF Femenino, Club Femenino La Malagueña, Puerto Malagueño, Cándor CF, Club Fuengirola, Juventud de Torremolinos, Fundación Deportiva Málaga, Club Femenino Olímpica de Churriana, Atlético Torcal o el Club Portada Femenino.

También asistieron representantes del Costa del Sol Málaga, del Club Atletismo Málaga, del Real Club Mediterráneo, del Waterpolo Málaga, de EBG, de las Málaga Dragon Boats, de Basket 4 Life, del Club Atletismo Nerja, de la delegación malagueña de las federaciones de baloncesto, balonmano y fútbol y de los colegios de Entrenadores y Árbitros de Fútbol de Málaga.