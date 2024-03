El Costa del Sol gana en Porriño, pero el Elche es el campeón de la Liga Regular

Victoria crucial y sufrida del Costa del Sol Málaga en Galicia. La victoria del Atticgo BM Elche en el Esperanza Lag deja subcampeonas de la fase regular a las panteras, que aseguraron, eso sí, su presencia en la próxima EHF European Cup. Estarán en Europa otro año más, aunque en una competición de menor entidad que la jugada este curso con gran resultado. El rival en los cuartos de final del play off será el KH-7 BM Granollers, aunque antes habrá parón internacional.

Fantástica puesta en escena de las malagueñas, que completaban unos primeros minutos de muchísimo nivel. Un ciclón sobre el Pabellón Municipal do Porriño, con un juego plástico, vistoso y, sobre todo, muy efectivo. Un martillo. Había mucha seguridad en defensa y el ataque tenía el flow de esos días. Un martillo que con el avance del cronómetro hacía más y más daño. Ismael Martínez lo paraba en el minuto siete con 3-7, aunque no conseguía poner freno. Espe López y Silvia Arderius en la manija encontraban los huecos y era Isa Medeiros la que estiraba (6-13). Justo ahí encallaban las visitantes, a las que ahora le costaba ver portería. Estaba la baja de Eli Cesáreo, con un pinzamiento cervical. Se vendrían arriba las gallegas, espoleadas por la grada. Con un parcial de 7-2 comprimían mucho (13-15). Bitolo sostenía al descanso (14-17).

Se movía ahora en esa diferencia el duelo, con las panteras bailando bien en el alambre. Pero el Conservas Orbe Rubensa Porriño era otro, con un ritmo más alto y con más picante. Había más jugadoras enchufadas y se notaba. Una de ellas era Ayelén Rosales, que se hacía grande en portería. Con varias paradas empujaba y se veía en el marcador. Paulina Buforn ponía el 24-23 a 10 minutos para el final. Era la primera vez que las locales gobernaban el choque. En un momento de dudas salió el corazón de campeón de este equipo, con muchísimo en juego más que dos puntos. Silvia Arderius emergía, terminaría con 7 goles.

Goles y asistencias de la madrileña que eran oro puro. Un valor enorme tenía el tanto de Patri Lima, ya con los pases agotados en pasivo, que ponía el 27-29 a un minuto del final. Una vuelta por todo lo alto tras varias ausencias por lesión. Y una victoria primordial para asegurar el billete de la EHF European Cup. Ahora tocará pelear en el play off por volver a la EHF European League, la competición que se disputó esta temporada. En las eliminatorias por el título, viniendo después la Copa de la Reina, en cuartos de final las malagueñas se medirán al KH-7 BM Granollers a ida y vuelta. Antes habrá tres semanas de parón internacional. Se marcha a él con una sonrisa el Costa del Sol Málaga, aunque la carambola no salió porque el Elche no falló ante el Guardés.