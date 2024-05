«Nuestro nivel físico en el tramo final de la temporada no ha sido óptimo»

El Balonmano Costa del Sol se encuentra en los últimos compases de la temporada, por lo que llega el momento de hacer balance y echar la vista atrás para poner nota a una campaña irregular de las de Suso Gallardo.

Silvia Arderius, una de las jugadoras más importantes del equipo, analiza para La Opinión de Málaga el discurrir de la temporada, el tramo final del equipo con el triple enfrentamiento con Bera Bera y lo que se avecina en el futuro inmediato.

¿Cuál es su balance de la temporada a nivel personal y grupal?

El balance tiene que ser positivo. El paso adelante en Europa tiene un valor incalculable, es algo muy difícil de conseguir. No solo llegar a la fase de grupos, sino la manera en la que la competimos. Yo creo que es para estar muy orgullosas de la temporada. En cuanto a la lucha por los títulos: perdimos la Supercopa en penaltis, la Copa de la Reina es donde, entre comillas, menos hemos competido, pero no podemos olvidar que eliminamos a Elche, que venía de ser líder en Liga Regular, y contra Bera Bera acabamos perdiendo por dos tantos, pese a la sensación de inferioridad. Y en Liga perdimos de uno el partido de ida, ganamos de uno la vuelta y perdimos de uno la prórroga. Es muy ‘poquita’ diferencia la que nos ha impedido tener uno o incluso dos títulos. Si dejamos de lado los títulos, que sabemos que en el deporte de competición son muy importantes, yo creo que la valoración debe ser muy positiva. A nivel de rendimiento no hemos estado muy por debajo de otras temporadas, aunque el resultado no haya sido el esperado.

Viendo estas dos últimas semanas ante Bera Bera, ¿se podría decir que las vascas han sido su bestia negra o que evitarles en los cruces les habría permitido llegar más lejos?

Bueno, eso nunca lo puedes saber. Al final es el rival que nos ha tocado por lo que hemos hecho en la Liga Regular, nos lo hemos ganado nosotros solos. Sí es verdad que son el equipo que nos ha arrebatado esas opciones de títulos este año, pero es lo normal. Al final es el rival a batir, es el club a batir, llevan muchos años compitiendo a un nivel altísimo, con una gran plantilla y, junto al Elche, siempre somos los tres equipos que nos jugamos los títulos importantes. Al final siempre te toca ganar o perder con los mismos si quieres aspirar a los títulos.

De estos dos últimos partidos ante Bera Bera, Copa en Illumbe y Liga en Carranque, ¿qué partido ha afectado más anímicamente, tanto al equipo como a usted?

A mí personalmente me da mucha más rabia el partido de Liga. El partido de Copa lo tuvimos muy lejos. Aunque luego lo apretamos, la sensación del equipo era de estar lejos de Bera Bera en ese momento. Veníamos de jugar el día anterior un partido, en el que forzamos la prórroga en el último segundo, y el nivel físico del equipo en el último tramo de temporada, quizás no ha sido el óptimo. El partido de aquí de Liga me da más rabia la verdad. Lo veíamos cerca, tiene un mérito enorme que el equipo pudiera competir de esa manera.

Su entrenador, Suso Gallardo, se mostró muy molesto con el arbitraje tras la derrota del domingo. ¿Qué opina del arbitraje de ese día? ¿Cree también que fue decisivo?

Suso es un tío de sangre caliente, ya le conocemos todos. Y cada uno expresa sus emociones al acabar un partido, como le sale. Yo, respecto al arbitraje, me gustaría decir que las jugadoras siempre reclamamos que los partidos de este tipo de categoría, por así decirlo, nos manden arbitrajes o árbitros de una categoría correspondiente al nivel del partido. Y eso se ha dado en los dos partidos de semifinales. A partir de ahí, mi sensación es que hubo disparidad de criterios hacia los pivotes de ambos equipos. Pero, bajo mi punto de vista, no perdimos el partido por el arbitraje, aunque sí es verdad que tengo esa sensación de disparidad de criterio en esas acciones concretas.

Silvia Arderius da un pase durante un partido. / La Opinión

La próxima temporada vuelven a una competición que ya han ganado, la European Cup, ¿cómo la afrontan?

Para mí, personalmente, es un paso atrás. Si queremos ser mejores, como equipo, como jugadoras y como club, tenemos que jugar con los mejores. Volver a la tercera competición para mí supone un paso atrás. Desde luego no es una motivación. Tengo esperanzas que el club pida una invitación para la European League. Con la plantilla que vamos a tener sería lo más adecuado para que sigamos creciendo, pero obviamente el club va a tener una serie de condicionantes que a mi se me escapan. A todo el mundo le gusta ganar títulos, pero bajo mi opinión es más importante jugar la fase de grupos de la European League que ganar la European Cup.

Ya conocemos altas y bajas de cara al próximo curso. ¿Qué opina de los nuevos fichajes?

Bueno, yo creo que el año que viene volverá a haber una mezcla entre jugadoras veteranas y jóvenes, que es lo que principalmente se ha fichado, y va a ser muy importante cómo consigamos hacer que esas jugadoras entren en la dinámica del club, cosa que este año no hemos logrado. Hay dos jugadoras jóvenes que va a ser su primera temporada en División de Honor, pues creo que hay que trabajar mucho con ellas y tener paciencia. Por otro lado, vienen Alice Diva y Joana Resende, que son dos jugadoras de un nivel muy contrastado, nacional e internacional, y tenemos que conseguir que el rendimiento sea inmediato. Alice nos va a dar mucho nivel en portería y más competitividad, eso siempre es bueno para el equipo, conoce la liga y el club, así que todavía mejor. En el caso de Resende, nos va a dar lanzamiento exterior, sobre todo creo que es una jugadora que reúne ambas características, se adapta al juego exterior y a nuestro estilo de juego y espero que rápidamente esté aportando.

Haciendo una valoración de la afición, ¿cómo valora su apoyo?

Lo del otro día de Carranque fue una pasada. Es verdad que en el deporte profesional es difícil de valorar esto, pero yo del otro día sigo pensando que ganamos más de lo que perdimos. No consigues clasificarte para la final, pero la comunión que hay con la gente en ese tipo de partidos cuenta como un triunfo. Estamos creciendo mucho en ese aspecto, estamos calando en la gente en una ciudad tan deportiva como Málaga y creo que el otro día la afición nos permitió igualar las fuerzas y el valor que tienen es capital para nosotras como equipo.