Hablar del Restaurante Santiago es hablar de uno de los templos de la restauración en la Costa del Sol y de uno de los personajes más importantes de nuestra gastronomía, Santiago Domínguez. Este burgalés nacionalizado malagueño desde hace casi siete décadas tiene el honor, entre otras muchas cosas, de haber servido la primera caña de cerveza de barril de la Costa del Sol -cómo no, un barril lleno de la cerveza más malagueña, Victoria-. Corría el año 1956 y ese barril, pieza codiciada de la historia hostelera malagueña, se puede admirar en la sede del local marbellí. “Había días que teníamos a 2.000 personas haciendo cola para tomar una caña”, recuerda el alma máter de Santiago y de su antecesor, el chiringuito Marimar.

Sea como fuere, este local marbellí se convirtió en punto de encuentro de la llamada Beautiful People: artistas, actores, presidentes de gobierno, aristócratas y empresarios disfrutaron de la hospitalidad de Santiago y de sus excelencias gastronómicas. “A mi mesa se han sentado desde Morgan Freeman a Julio Iglesias, Grace Kelly y Rainiero de Mónaco, Charles de Gaulle, Camilo José Cela, Vargas Llosa, Antonio Banderas, Nicolas Sarkozy, Sofía Loren, incluso Jacqueline Kennedy”, indica Domínguez. Santiago también ha sido anfitrión de personalidades del calibre de Salvador Dalí, Kofi Annan, la familia Kennedy, o el Rey Emérito Don Juan Carlos.

El Museo del vino

Y es que seis décadas de profesión dan para mucho y Santiago Domínguez cristaliza en estos días uno de sus proyectos más ambiciosos: un Museo del Vino que tiene su sede en unas salas anexas al restaurante que anteriormente albergaban comedores privados y que tras una pequeña reforma ahora dan cobijo a más de 2.500 botellas que el hostelero castellano-malagueño ha ido recopilando en sus viajes por el mundo a lo largo de su dilatada carrera profesional.

“Llevo con la idea de hacer este museo desde que tenía veinte años y ahora he podido llevarlo a cabo”, indica Santiago En la colección hay vinos, como un par de ejemplares alemanes, que tienen más de 200 años, o una botella de Vega Sicilia de 27 litros única en el mundo. “También hay una botella de tinto que se sirvió en el aperitivo de la boda del Rey Alfonso XIII (1906), y otras tantas de diferentes lugares del mundo (Estados Unidos, Rusia, Hungría, Francia, etc.) que datan de las dos primeras décadas del siglo XIX. No hay nada en el mundo parecido a este tipo de museo”, afirma Domínguez, quien concluye que se puede asemejar un poco, al desaparecido Museo Chicote de Madrid, “Con Chicote trabajé antes de venirme para Marbella. Él me regaló varias botellas de las que están en el museo”, comenta.

El museo tiene un valor incalculable para el hostelero marbellí “no por lo que tienen dentro las botellas, que ya no se puede beber, pero sí por su valor histórico y sentimental”. En la colección hay vinos de muchas conmemoraciones y grandes eventos, como cuando se casó la Reina Fabiola de Belgica, o cuando el presidente francés Charles de Gaulle estuvo en Marbella escribiendo sus memorias y al que Santiago dio de comer dos veces. “Todo el mundo que venga al restaurante podrá ver el museo -nos dice Santiago-. Ahora lo que nos falta es acabar de etiquetar todas las botellas para ofrecer toda la información sobre los vinos”.

Nuevos platos

Santiago tiene claro que para que un negocio como el suyo, con 65 años de trayectoria, funcione y perdure es imprescindible la entrega, contar con un buen equipo de profesionales y una materia prima de primer nivel. La pandemia les ha golpeado como a toda la hostelería pero siguen ofreciendo sus especialidades y manjares ajustándose a la normativa sanitaria. Además la época pandémica ha servido para poder idear nuevos platos en el restaurante que se han incorporado a la carta como los patés de verduras y puerros, los patés de foie o un rodaballo al champán con gamba roja.

A pesar de los difíciles tiempos, la carta del Restaurante Santiago sigue ofreciendo platos tan representativos de su cocina como son el tartar de lubina y langostinos con salsa de cítricos, el arroz caldoso, las ostras en tempura, la carrillada ibérica a la trufa negra, o postres como los plátanos fritos con miel de caña y puré de manzana. Todo ello regado con los mejores vinos y en un ambiente acogedor y disfrutando de las mejores vistas de Marbella.

A pesar de lo excepcional de la situación que afrontamos con el Covid-19, Santiago Domínguez se muestra expectante y muy optimista respecto a la inminente temporada de verano: “Espero que sea lo más cercana a lo que entendemos por normalidad”, comenta mientras pone sus esperanzas en que el ritmo de vacunación de la población aumente, “y la gente, los turistas, puedan venir a Marbella”. Y finaliza sentenciando con un “vamos a salir más fuertes de este periodo”, y el deseo de que la Costa del Sol vuelva a recibir, por lo menos, los mismos visitantes que en 2019. Allí estará Santiago y todo su equipo para darles muy bien de comer.

