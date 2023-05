¿Descarta a algún partido en caso de necesitar un pacto?

No pensamos pactar con nadie. Creemos en nuestro proyecto y que los ciudadanos nos van a dar la confianza plena. Hay que ir a votar y seguir gobernando con la mayoría suficiente como los tres últimos mandatos.

¿Qué análisis hace de este mandato?

Cuando llegamos a la alcaldía, en 2011, nos marcamos una hoja de ruta. Primero quitamos la deuda y la bancarrota en la que estaba Antequera; en el segundo mandato, promocionamos la ciudad para que fuera conocida, reconocida y admirada; este tercer mandato, nos propusimos traer inversiones con proyectos como el Puerto Seco o el Centro Logístico. Lo hemos conseguido y están viniendo multinacionales como Ikea o Lumon, por lo que el análisis es muy positivo; hemos cumplido los objetivos marcados y el desarrollo industrial, como fuente de creación de bienestar y empleo, se está cumpliendo.

¿Cuál es su propuesta estrella para los próximos cuatro años?

Buscar promotores para poner en carga el suelo residencial y que Antequera pueda beneficiarse de esta etapa tan próspera que estamos viviendo con la creación de viviendas. Tenemos que conseguir que la gente trabaje en nuestras inversiones de suelo industrial y viva en nuestras inversiones de suelo residencial. El objetivo es que en 12-15 años Antequera alcance los 50.000 habitantes que es la cifra idónea para una ciudad como Antequera.

¿Qué haría para frenar la subida del precio de la vivienda?

Hacer viviendas, poniendo suelo público a disposición de promotores mediante concurso a coste reducido con la salvedad de que ganaría el que menor precio de venta de viviendas dispusiera. Abarataríamos las licencias de obra para que subiera el número de viviendas construidas y bajara así el precio. ¿Qué medida adoptaría si de aquí a septiembre no llueve?En Antequera tenemos el manantial de El Torcal de Antequera, que está al 90% de su capacidad, lo que se traduce en unos 12-13 hectómetros cúbicos, cifra muy aceptable. Pero, si no llueve nada de aquí a septiembre y esa capacidad baja, tomaríamos medidas. Antequera provee de agua a otros municipios de la comarca y fuera de ella, por lo que tendríamos que recalcular el gasto, el consumo que se hace y la capacidad que vamos teniendo. Entiendo que los ciclos van a cambiar y, aunque ahora no tenemos problemas de agua, si no llueve en los próximos meses o tuviéramos un otoño de pocas precipitaciones, tendríamos que adoptar medidas más drásticas.

¿Qué le pediría a la Junta de Andalucía?

Que siguiera trabajando como institución colaboradora y comprometida con Antequera ahora, no como antes con gobiernos socialistas. Que finalice la segunda fase del Centro de Tecnificación de Atletismo (la parte descubierta de la pista al aire libre); las obras del segundo centro de salud en el Campillo Bajo; y que sigan invirtiendo como están haciendo en educación, sanidad y asuntos sociales.

¿Y al Gobierno Central?

Que no renegara de Antequera como está haciendo. Que aumentara la plantilla de la Policía Nacional como en otras ciudades con similar número de habitantes. Antequera tiene en plantilla unos 60 policías nacionales, mientras que Lucena con los mismos habitantes tiene 130. Y que firme el convenio acordado para construir el nuevo cuartel de la Guardia Civil. Si no lo hace corremos el riesgo de tener que clausurar la casa cuartel que está en estado de semirruina. La solución es que el Gobierno de Pedro Sánchez termine el nuevo cuartel, para el que cedimos la parcela e invertimos un millón de euros en la primera fase.