La expectación era máxima. Con el cartel de ‘no hay billetes’ colgado desde hace días. No era para menos. Se daban cita una terna compuesta por los tres últimos grandes triunfadores de la Feria de Málaga, los ganadores de los tres últimos Capotes de Paseo del Ayuntamiento y los tres últimos Estoques de Plata de la Diputación.

Andrés Roca Rey, el actual monarca del toreo, regresaba tras su cornada en El Puerto de Santa María para recoger tras el paseíllo sus premios del pasado año, y con el firme propósito de revalidarlos en este 2023. Había también un tercer trofeo por entregar, y que servía para rematar el cartel. La ganadería de Daniel Ruiz recibía el premio al toro más bravo de la feria pasada, concedido por el Colegio de Veterinarios. Había, pues, más que sobrados argumentos para esperar una tarde cumbre. Y no defraudó.

El que abría plaza enseñaba su imponente arboladura corniveleta. Es lo que le tapaba su discreto remate. Fue un toro noblote, rajadito, que permitió que José María Manzanares se mostrara a gusto por ambos pitones. Con la majestad que tiene innata el diestro alicantino, ofrecía unos pases muy estéticos en su trasteo muleteril; aunque a todo el conjunto le faltó continuidad y sobre todo esa profundidad necesaria para que trascienda lo que se está haciendo en el ruedo. Lo que viene ser torear bonito, pero sin emocionar. El estoconazo fue soberbio, lo mejor con diferencia, y determinó la concesión de la primera oreja del festejo.

Salió pegajoso el primero de Fortes, que no le permitía estirarse a la verónica. Sí que se tragó unas chicuelinas al paso despaciosas y marcando todos los tiempos al llevarlo al caballo. No dio tregua Roca Rey, en su primera participación en el festejo, con un quite por navarras y una media con el revés del capote que marcaba sus intenciones. A priori, no era toro de triunfo. Pero por el malagueño no iba a parar. Lo metió en el canasto a base de verdad, de ponerse en el sitio, de templar, y de tragar carretas y carretones. Más fuerte que nunca, con una templanza para sacar unos derechazos a cámara lenta que hicieron rugir a la plaza. ¿Y de su valor qué más podemos decir? Saúl no para de asombrarnos. La estocada cayó en todo lo alto, se le pidió con fuerza las dos orejas, pero el palco solo asomó un pañuelo.

A la hora de salir el tercero de la tarde, los dos anteriores se habían ido al desolladero con una oreja menos. Roca Rey salió espoleado, no con el objetivo de igualar a sus compañeros, sino con el de superarlos. Manseó el de Daniel Ruiz en los primeros tercios, pero se movía. Fue lo que alentó al peruano para llevárselo a los medios tras brindar al respetable, y comenzar la faena por el pitón derecho. No era sencillo, porque embestía sin entregarse y echando derrotes en los momentos más inesperados. Cada vez con más poder, bajando más la mano, y alargando los muletazos, la faena crecía mientras sonaba el pasodoble ‘Manolete’. Siempre con la diestra, puso el ajuste que antes había faltado, precisamente, en las manoletinas finales. Otra estocada hasta la bola, y empate a trofeos al ecuador del festejo.

Y en la segunda parte, más…

La corrida, dentro de su falta de casta, estaba teniendo virtudes por su nobleza. El cuarto fue el mejor de los que habían saltado al ruedo hasta entonces, y Manzanares le formó un alboroto. Sin dejarse tocar nunca los engaños, las tandas fueron fluyendo con el temple como máxima. En redondo, sacaba el pecho en cada muletazo que se enroscaba atrás; hasta dar un cambio de manos majestuoso. Fue una faena medida, justa en su tiempo, y en la que felizmente se encontraron la clase del toro y la del torero. Otra estocada, esta vez casi entera, y otra justa oreja.

Muy participativo en quites estuvo toda la tarde Fortes. Y toreando muy bien con el capote. Necesitaba que su segundo le sirviera, por esta tarde y por toda su carrera. Por eso lo dejó crudo en el caballo. Tras brindar al público, se lo dejó venir para cambiárselo por la espalda en un inicio de faena que ponía las espadas en todo lo alto. Los naturales, despacito y arrastrando la muleta por el albero, siguieron sumando y pusieron temple tras el explosivo comienzo. Y más al volver a la derecha en una faena de madurez, llenando la escena y echando la pata palante. Cuánta torería, madre mía… Era faena de dos orejas, y a todo buen aficionado le debe doler en el alma que pinchara y no saliera por la puerta grande como habría merecido.

¿Hace falta explicar cómo salió Roca Rey en el sexto? Se estiró a la verónica, le fue ganando terreros hasta llegar a los medios, y allí remató con la media. Se vio que había toro, que iba a tener el fondo que había mostrado el conjunto de la corrida. Sin desmonterarse, se lo llevó con gusto a los medios donde le plantó la muleta con la derecha para tirar de él con poderío. El animal era exigente, y delante tenía un torero dispuesto a mandarle. Sobró algún enganchón por el izquierdo, pero al volver a la diestra rompió la baraja. Metido entre los pitones, se pegó un arrimón que llegó muchísimo al público. Ahí es más Rey que nadie. Tras la estocada, cortaba las dos orejas y salía aclamado por la Puerta Grande, rodeado de cientos de niños y jóvenes. Todos ellos serán aficionados a los toros para toda la vida.