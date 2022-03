«Estoy orgullosa de ser una actriz versátil que lo da todo en cada papel»

Presenta en el Festival dos proyectos, 'Camera Café', y la última película de 'María Ripoll'. ¿Qué le atrajo de éste último?

Lo primero que el guión es buenísimo. Es un texto donde el actor tiene muchos espacios para jugar, con todos los personajes bien desarrollados, todos tienen su propio conflicto y las relaciones entre ellos estaban muy bien explicadas. Trabajar un personaje así, desde la contención, y hacer algo diferente a lo que estaba haciendo, más intimista, independiente, rodeado de compañeros a los que llevaba mucho tiempo sin ver, fue lo que me atrajo.

'Nosotros no nos mataremos con pistolas' habla sobre la erosión de la amistad a causa del paso del tiempo y de los secretos. ¿Qué visión tienes de la obra?

Para mí lo que ha hecho María Ripoll es una historia generacional con temas tan universales como la frustración por no alcanzar las metas que te has propuesto en la vida, por no ser la persona que pensabas que serías a cierta edad... De todo esto están hechos este grupo de amigos con el corazón roto. Pero también vemos momentos de lucidez y de renacer de ellos cuando entienden que todo eso que se les no les impide poder llevar las riendas de su propia vida y hacer con ella lo que realmente quieren y no lo que pueden hacer.

'Camera Café' es una comedia suerralista y absurda de una major y 'Nosotros no nos mataremos con pistolas', una película generacional pequeña, independiente. ¿Te preocupa ser versátil?

Estoy orgullosa de serlo. Me han ofrecido muchas cosas diferentes y no me he encasillado en nada. Tengo compañeras que están trabajando mucho pero que quizás no han recibido tanta variedad. A mí me gusta cambiar y lo que más me interesa de mi profesión es aprender, ponerme a prueba como rodar en todos los géneros, como Veneciafrenia, de Álex de la Iglesia, que se estrenará dentro de poco, o una película en inglés que acabo de hacer.

Pero desde 'Hermosa juventud', de Jaime Rosales, no la hemos visto en un papel principal de peso y puro, teniendo sobrada experiencia para hacerlo.

Bueno, hice 'Explota, explota' y 'Salir del ropero', comedias que funcionaron, que resuenan más y otras que resuenan menos. Mientras pueda seguir trabajando y haciendo lo que quiero estoy tranquila y contenta. Yo como actriz lo doy todo en todos los papeles y de eso sí que estoy muy orgullosa. Aunque sea un papel corto como el de Camara Café: la película, yo disfruto trabajando.

La reacción del Teatro Cervantes a su gran momento en 'Camera Café' fue tremenda.

Me alegra oírlo. Y eso demuestra que no hay papel pequeño, que de todos los personajes se puede sacar algo.

Desde un punto de vista profesional cómo se ve Ingrid García Jonsson dentro de diez años.

Me gustaría haber dirigido algo. Tengo cosas escritas y estoy tanteando la opción de dirigir algún cortometraje. Seguir expandiéndome y abriendo más puertas. Ahora estoy barajando proyectos internacionales porque tengo agente en Suecia y estoy viendo algunos guiones.