A veces, las menos, miro la lista de los libros más vendidos y sonrío sin malicia. Esta semana me ha ocurrido. Porque ver a Jesús Carrasco y Luis Landero en lo más alto con ‘Llévame a casa’ (Seix Barral, 2021) y ‘El huerto de Emerson’ (Tusquets, 2021) ha sido toda una sorpresa. De Landero fui lector fiel durante años, pero es verdad que de eso ha pasado un tiempo; y de Carrasco he leído poco, pero le respeto y me simpatiza. Tampoco está tan mal el resto de los diez libros más vendidos, pero que el primero y segundo puesto lo tengan estos dos buenos escritores ya es suficiente alegría, así que no voy a pedir más. Lo que sí voy a pedir a alguna librería es ‘Dietarios de Madrid. Madrid, 1921. El advenimiento de la República’ (Destino, 2020), de Josep Pla. Leí hace años muchas de las páginas de este libro, en concreto las que hablan de la llegada de la República, pero entonces no pude hacerme con esas impresiones del Madrid de los 20, un tiempo y un lugar que me interesan de forma tremenda –aún más si son impresiones del mismísimo Josep Pla-. Porque a Madrid no le faltaban entonces cronistas, pero ¿a quién no le va a gustar la crónica de un catalán socarrón en el alocado pueblo agigantado?