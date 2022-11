La brújula de Susana Fortes encontró Málaga

Pasar una tarde en uno de los Encuentros Planetarios de la Fundación Rafael Pérez Estrada es algo que disfrutan muchos malagueños, porque no puedes mantener durante cuatro años una actividad cultural, y menos si es literaria, salvo que tenga público. Y como yo soy malagueño, aunque lo diga poco, pues fui hace unos días a uno de esos encuentros para escuchar a Susana Fortes hablar de su novela ‘Nada que perder’ (Planeta, 2022). Mi decisión resultó un acierto. Además de despertar mi interés en su libro, Susana Fortes lanzó unas cuantas ideas interesantes. Por ejemplo, la escritora gallega declaró sin rubor que ella es de esos autores que se rigen por la brújula y no por un mapa, así que los personajes y las tramas casi dominan su escritura -en esto, como casi en todo lo humano, existen dos bloques irreconciliables-. También se identificó Fortes como fan de Enid Blyton, una inclinación que ya no es muy corriente, y que además comparto con ella con todo el orgullo del lector cursi que soy. Estos encuentros entre lectores y autores son reconfortantes cuando salen bien. Pero incluso cuando salen mal, es más que loable que sucedan -una mala tarde con un tipo impresentable puede librarte de largas y amargas horas de lectura sufrida e infructuosa-. Quizá el buen ambiente de estos Encuentros Planetarios se deban al influjo favorable de ese bienhumorado escritor que fue Rafael Pérez Estrada, o quizá solo sea el resultado del buen trabajo de quienes mantienen vivo su nombre y se esfuerzan en que no lo olvidemos -aunque basta con leer su obra para no poder olvidar su nombre, no está nada mal que alguien lo cuide.