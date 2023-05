No es la primera vez que me acerco a la poética del valenciano residente en Madrid Rafael Soler, y espero que no sea la última. La poesía sigue el camino de la luz y en la luz se abisma para descubrir una voz imprescindible, independiente y libre. Rafael Soler, en estos últimos años, destaca por su oficio de poeta -también de narrador-, y por una genialidad poco frecuente en los tiempos que corren. La poesía de Soler no atiende a escuela, moda o círculo de poder alguno, porque, primero, no lo necesita y, segundo, porque su concepción de la poesía y su cálida mirada es suficiente para crear -haber creado- su propio cosmos poético. Todo ello, me atrevo a decir, tal vez se inicie desde su atalaya del Café Comercial: tras el ventanal donde las palabras fluyen y se acomodan hasta convertirlas en esplendente luz, explosión de aromas y colores. La poesía de Rafael Soler mana con naturalidad expresiva, a veces con humor inteligente, otras irónica, pero las más, humana, ensamblada a la cotidiana realidad existencial y a la ensoñación.

La última entrega, una antología compilada por Lucía Comba (su compañera), titulada ‘Demasiado cristal para esta piedra’. Llama la atención los títulos de los libros, de tal manera que siempre responden a su demostrado ingenio del oxímoron; en esta ocasión también, oponiendo así la fragilidad del cristal a la solidez de la piedra. La presente edición ha estado al cuidado del sello Nueva York Poetry Press, en su colección ‘Piedra de la locura’, dirigido por la también poeta argentina Marisa Russo. Lucía Comba, la compiladora de este texto antológico, recorre la obra poética de Soler, destacando los poemas más significativos desde el año 1980, cuando se publica ‘Los sitios interiores (sonata urgente)’, que abre con un poema transgresor y amoroso, ‘Esto que somos’, como puede comprobarse en estos primeros versos: «Espera, qué prisas / para vivir contigo con una hora me basta, qué digo, solo mirarte / y el mundo / en este puño, je, así te quiero llo»; hasta su último poemario ‘Las razones del hombre delgado’, que ve la luz pública en el año 2020, donde se muestra al poeta más reflexivo, quizá más filosófico, que mira al centro del universo para ver y verse a sí mismo, y ante el fulgor del último silencio: «no es lo mismo morir / a que te mueran // proclamé con viento a favor / como si no estuviera / no es lo mismo afirmo ahora / como si estuviera // habitar el cuerpo que te dieron / a ser habitado por las sombras». Otros cuatro poemarios y otros poemas contenidos en esta antología personal vienen a confirmar que el poeta valenciano Rafael Soler es una de las voces destacadas del panorama poético español. Demasiado cristal para esta piedra Autor: Rafael Soler Editorial: Nueva York Poetry Press Precio 31,15 €