La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de casación presentado por los Astilleros Nereo de Pedregalejo, contra la sentencia de la Audiencia Nacional del pasado mes de febrero que, como adelantó La Opinión, daba por bueno el rescate de la concesión. La sentencia de la Audiencia Nacional argumentaba que no se había discutido el plazo de 30 años tras la promulgación de la Ley de Costas de 1988 para dar por extinguida la concesión, acordada en una orden ministerial de octubre de 2018 del Ministerio de Transición Ecológica.

Alfonso Sánchez-Guitard, responsable de los astilleros de Pedregalejo, mostró su satisfacción a este diario por la admisión del recurso en el Supremo, «porque era muy difícil que entrara, se trataba del filtro más importante que teníamos que pasar».

«De esta manera, la sentencia no es firme y se tendrá que analizar todo el expediente, porque hay aspectos que el fallo de la Audiencia Nacional no ha tocado», subrayó. En este sentido se refirió al hecho de que la concesión de los astilleros se otorgó según la Ley de Puertos y no la de Costas.

También aprovechó para señalar que «seguimos pendientes de que Carmen Casero, la delegada de Cultura, se digne ejecutar la sentencia del TSJA para la que tenía diez días hace dos años». La sentencia obligaba a la Junta a iniciar la protección de Nereo.