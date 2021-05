La Policía Local ha interpuesto este pasado fin de semana 217 multas a ciudadanos de la capital de la Costa del Sol por no llevar mascarilla, mientras que en el fin de semana inmediatamente anterior se impusieron 153, ello quiere decir que han crecido las sanciones un 42%. Cabe recordar que el estado de alarma decayó en la madrugada del sábado al domingo y que en muchas ciudades se han visto imágenes de aglomeraciones sin respetar la distancia mínima de seguridad y de personas sin llevar bien puesta, o no llevarla puesta directamente, la obligatoria mascarilla.

En total, entre el viernes y el domingo pasado se impusieron 356 denuncias por este asunto. El alcalde, Francisco de la Torre, ha dado hoy más datos en una rueda de prensa celebrada en el patio de banderas del Consistorio. El viernes, ha dicho, hubo 11 sanciones por botellón y 18 actuaciones por ruido de la Policía Local, 17 el sábado pasado. Por no respetar el aforo en mesa, hubo una multa el viernes, cinco por no respetar el horario de cierre o no respetar el exceso de ocupación el sábado, ha agregado. “No son muchas, pero son suficientes como para que sirva de llamada de atención, ha habido más en mascarillas, gente que ha relacionado ‘ya puedo quitarme la mascarilla’, no, todavía no, mientras tengamos contagios que se producen no hay una presión hospitalaria fuerte, pero hay personas en la UCI pasándolo muy mal, jugándose la vida y algunas perdiéndola, tenemos que ser solidarios, no podemos pensar que esto está superado, ni mucho menos. La mascarilla sigue siendo necesaria, incluso para los que estamos vacunados, no es sólo para nosotros, es también para proteger a los demás”.

Sobre las imágenes que han podido verse en varias ciudades de España y en Málaga en la noche del sábado al domingo, cuando decayó el estado de alarma, ha dicho: “El hecho de que haya un cierto porcentaje vacunado, no es suficiente para pensar que hay ya inmunidad colectiva, nos debe hacer trabajar para tener un comportamiento solidario, para que haya menos hospitalizados y contagios, menos gente que entra en la UCI”.

Considera necesario ir bajando las incidencias acumuladas en 14 días, para que ello repercuta también en la economía, “pero también el respeto a la salud y a la vida de la gente, pasado el estallido ha existido la euforia del primer momento, de pensar que está todo superado, pero no lo está, tenemos que superarlo con el esfuerzo de todos, que la responsabilidad y la sensatez sean lo que impere, sé que la Policía Local ha actuado el fin de semana con la misma profesionalidad, intensidad de trabajo, hemos tenido un número importante de sanciones sea por mascarillas, por reuniones excesivas en número, por ruidos, etcétera, ese balance está ahí, nos interesa que todo eso vaya bajando”. Y luego está la “batalla” de la economía y de salvar empleos, para lograr “una mejor imagen” para que, mejorando los números, vengan turistas de países europeos. “Confío en la sensatez de la gente porque siempre ha sabido ser responsable en Málaga”.