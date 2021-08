El Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros dio luz verde a la venta de test de autodiagnóstico en las farmacias el pasado 20 de julio sin necesidad de receta. Tras más de dos semanas con esta medida, un estudio emitido por la consultora del sector de la salud IQVIA hace saltar las alarmas. La compañía ha realizado un seguimiento de la venta en farmacias de test de antígenos durante la semana del 19 al 25 de julio del que se concluye que con el stock actual en unidades de antígenos en las farmacias impediría cubrir la demanda si se repiten las cifras de ventas de finales de julio.

«Si las ventas de los test de antígenos mantienen el mismo ritmo que la última semana, las farmacias deberán aprovisionarse», ha remarcado el estudio de IQVIA. En Andalucía se han vendido en dicha semana 34.430 test de antígenos y su stock se sitúa en 23.683 test, según datos extraídos del informe. Andalucía se posiciona como la cuarta comunidad autónoma con mayor venta de test de antígenos en 2021, concentrando el 8% de las ventas totales de España. Desde que se ofreció la posibilidad de adquirirlos sin prescripción médica, el incremento en la demanda de test de antígenos se situó en un 319,6% en la semana analizada con respecto a la semana anterior. El informe refleja que solo en la fecha analizada se vendieron en España 386.155 test con un ‘stock’ de 281.056, por lo que IQVIA concluye que de mantenerse el ritmo de venta las existencias de test en farmacias no serían suficientes para abastecer la demanda.

Los datos contrastan con las declaraciones realizadas por el secretario del Colegio de Farmacéuticos de Málaga, Diego Rodríguez. «No tenemos constancia de que se acabe el stock, existen bastantes importadores de test de autodiagnóstico», ha recalcado el secretario subrayando que «ambos test, tanto el de anticuerpos como el de antígenos, se pueden conseguir con relativa facilidad en las farmacias malagueñas».

«Estas primeras semanas tras el Real Decreto ha habido algunas farmacias sin stock, pero no se puede hablar de un desabastecimiento ni mucho menos», ha declarado Francisco Florido, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Málaga en un acto convocado por el Ayuntamiento el pasado jueves.

Diego Rodríguez no solo no ve un problema en el suministro de test de autodiagnóstico sino que espera una bajada en los precios, «en el mercado va a haber suficiente oferta, se espera que conforme aumente dicha oferta y baje la demanda se produzca un descenso de los precios». El secretario del Colegio de Farmacéuticos de Málaga ha concretado que «los test en las farmacias oscilan entre los 8 y los 10 euros» y se aventura a anunciar que esperan que bajen a los 5 euros para que «se equiparen a los precios de otros países de Europa».

Las pruebas de autodiagnóstico realizadas en farmacias carecen de validez en Andalucía más allá del conocimiento propio de saber si se está infectado puesto que no están autorizadas para emitir documentos que confirmen el negativo

Test sin validez oficial

Los test de autodiagnóstico adquiridos en las farmacias no tienen validez más allá del autoconocimiento de saber si se está infectado. Las farmacias no están autorizadas para emitir certificados que avalen el resultado negativo de dicha prueba, el cual sería necesario para acceder a los aeropuertos y poder viajar. Desde el Colegio de Farmacéuticos de Málaga reclaman «poder certificar el resultado para que no solo tenga carácter informativo sino que adquiera validez ante cualquier organismo que lo solicite ». La imposibilidad de suministrar dicho documento desemboca en que los ciudadanos tengan que acudir a laboratorios privados en los que sí se les avala el resultado.

El presidente Francisco Florido ha señalado a Aragón como ejemplo de comunidad en la que es posible emitir un certificado negativo tras la prueba aunque ha concretado que «dicha medida es el resultado de un acuerdo entre la Consejería de Salud de Aragón y el Colegio de Farmacéuticos de dicha comunidad» y no pierde la oportunidad de apuntillar que desde su organización «están disponibles para que se haga pero no está en sus manos».

Una de las dudas planteadas en torno a la realización de las pruebas es qué ocurre en caso de ser positivo. Diego Rodríguez asevera que «si el ciudadano al realizar el test en casa resultara ser positivo puede notificarlo a cualquier farmacia de Andalucía, dicho establecimiento se lo comunicaría a la Consejería de Salud para que se pusieran en contacto con el paciente y se le realizara su correspondiente PCR». El secretario del Colegio de Farmacéuticos de Málaga ha aclarado que «el test que han autorizado no es para realizarlo en la farmacia, es para que lo adquiera de forma individual la persona que esté interesada y se lo haga en casa».

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Málaga reivindica el papel de las farmacias en la Covid-19, «desde el comienzo de la pandemia nos hemos ofrecido a colaborar en tareas relacionadas con la salud pública». El secretario de dicha organización, Diego Rodríguez, ha situado a las más de 3.000 farmacias en Andalucía como «instrumentos de transmisión de información conectados con la Consejería de Salud».