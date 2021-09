La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Málaga aprobará, en su reunión de mañana viernes, la propuesta de adjudicación de la licitación de la concesión demanial de dos suelos de la ciudad para la instalación de sendas universidades privadas. Recuerden que las mejor colocadas son la Universidad Alfonso X el Sabio, esta en concreto para hacerse con una enorme pastilla de terreno junto al Palacio de los Deportes José María Martín Carpena; y la Universidad Europea de Madrid para adjudicarse el uso de los terrenos de El Romeral, en el distrito de Teatinos, como ya se conoció tras la mesa de contratación que analizó las diferentes ofertas a principios de julio.

Asimismo, fuentes de la Junta de Andalucía han confirmado a este periódico que ya se tramitan los proyectos educativos para ser autorizados y poder ejercer ambas firmas, por tanto, como universidades privadas en la autonomía.

Ha transcurrido un tiempo entre la propuesta de adjudicación y la aprobación de la concesión demanial de los suelos debido a que algunas universidades han presentado alegaciones, no en relación al fondo del trámite, sino para que no se hagan públicos todos los detalles de sus proyectos y no se desvele, por tanto, su modelo de negocio. Ha habido otra mesa de contratación reciente donde se tomó una determinación al respecto, decidiendo qué partes de la documentación es confidencial y qué parte, pública.

Son cinco las universidades que se presentaron: la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), la Universidad Europea, la Fundación Canaria Universitaria, la italiana Niccolo Cusano y la Universidad Privada de Madrid.

Las ofertas ante Urbanismo se presentaron para hacerse con la concesión demanial de los dos suelos ofertados sobre los que, con el correspondiente pago del canon anual, podrán instalarse en la capital durante un mínimo de 50 años prorrogables, explicó el edil de Ordenación del Territorio, Raúl López. Así, se convocó a mediados de febrero un procedimiento abierto para la concesión demanial de dos suelos de titularidad municipal, ubicados en El Romeral, Teatinos, y en El Pato-Minerva, al lado del Carpena.

En un principio, hasta 14 universidades privadas habrían mostrado su intención de venir a Málaga, pero finalmente ese número cayó hasta cinco, hasta llegar a las dos ganadoras. Cabe la posibilidad de que algunas de ellas preparen el desembarco comprando ya terrenos privados, según conoció en julio este periódico de fuentes del sector académico. El terreno del Romeral, en Teatinos, tiene 22.500 metros cuadrados de superficie; el del Pato, cerca del estadio de atletismo y el centro Inacua, 27.353.