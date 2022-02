«Si aquí estuviera el hijo de un concejal, ya estaría puesto el paso de cebra», considera Antonio Chaparro, el padre de una niña pequeña.

A su lado está Rosario, la suegra de Antonio, que acude para recoger a su nieta. Se encuentran en la puerta del Centro Infantil Virgen Milagrosa, en el Carril de la Milagrosa, en El Palo.

En la acera, delante de la entrada a esta guardería para niños hasta los 3 años, hay una barandilla de colores instalada hace tiempo, «pero esa baranda no es suficiente», considera Antonio.

Como explica, el AMPA del centro reclama alguna medida que calme el tráfico, pues como resalta, muy pocos coches respetan el límite de los 20 kilómetros por hora: «En alguna parte hay que poner un calmado del tráfico, para que el que venga frene». En este sentido, considera que un paso de cebra no sería suficiente, «porque como venga un loco a mucha velocidad, te mata». «Aquí hay que poner algo para que los coches reduzcan la velocidad», remarca.

A este respecto, vería bien, por ejemplo, un paso de cebra elevado. «Yo no soy experto, pero el sentido común me dice que el que en esta zona no haya nada es una barbaridad», argumenta.

Comienzan a salir los niños y una madre toma de la mano a su hijo y cruza el Carril de la Milagrosa después de mirar con atención por si aparece un coche, pues el centro infantil está al final de una curva.

Para Paqui, una madre con una niña que en abril cumplirá 3 años, «un paso de cebra daría más seguridad». Además, considera que «lo suyo es que fuera elevado».

Como explica Antonio Chaparro, hay un importante desnivel, salvado por una escalera, entre la vecina avenida Salvador Allende y esta zona próxima a la playa; por este motivo y para ahorrarse la empinada escalera, los padres acuden a la guardería por el Carril de la Milagrosa, pues muchos de ellos van con carrito para recoger a sus niños.

Mientras salen los pequeños, un grupo de padres se concentra delante de la guardería para posar para La Opinión.

Antonio aprovecha para explicar que, hace cerca de un año, el centro trasladó al distrito Este el problema y pidió una solución.

«Que se ponga, ya que hay pasos de cebra a la puerta de todos los colegios para limitar la velocidad», resalta Beatriz, una de las madres.

Respuesta del Ayuntamiento

El concejal de Movilidad, José del Río, explicó ayer a este diario que el centro infantil no solicitó expresamente al Ayuntamiento un paso de cebra sino la ampliación de la zona peatonal. Con respecto a la petición del AMPA declaró: «Aquello está en una curva y veo difícil que podamos poner un paso de cebra. No obstante, estamos estudiando qué hacer y daremos una respuesta a la mayor brevedad posible».