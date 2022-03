El PP de Málaga sobre la Desbandá: "No entendemos por qué hay partidos que siguen anclados en la Guerra Civil. Es una etapa olvidada"

El Congreso de los Diputados votará mañana la declaración como lugar de Memoria Histórica la carretera de Málaga a Almería en la que se produjo la masacre conocida como "la Desbandá", en la que más de 150.000 personas huían de la ocupación franquista bajo los bombardeos de la armada y la aviación militar.

Con motivo del 85º aniversario de este sangriento episodio de la Guerra Civil española, el PSOE ha presentado una iniciativa para incluir esta carretera en el Inventario Estatal de Lugares de Memoria Democrática. Esta propuesta recabó ayer los apoyos de su socio de Gobierno, Unidas Podemos, así como de sus socios parlamentarios, PNV, ERC y EH Bildu, a los que se sumaron Ciudadanos, JxCAT y BNG.

En el caso del Partido Popular, finalmente se abstendrá en la aprobación de esta declaración. Desde la formación malagueña, la portavoz del grupo municipal, Elisa Pérez de Siles, critica que haya partidos que continúan "anclados" en la Guerra Civil.

"El Partido Popular se abstendrá, no porque no estemos de acuerdo con la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, de hecho hacemos un ejercicio de absoluto cumplimiento en los ayuntamientos donde gobernamos", ha defendido Pérez de Siles. "No entendemos por qué siguen anclados en el discurso permanente y en el recurso a la Guerra Civil, que es una etapa histórica absolutamente olvidada gracias al abrazo que se dieron los distintos partidos políticos en el 78".

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Málaga ha recalcado que partidos como Unidas Podemos, Izquierda Unida o el Partido Socialista "están absolutamente enrocados" en un discurso que queda ajeno a "muchas de las generaciones que hoy viven en nuestra ciudad" y ha señalado que con la ratificación de la Constitución de 1978 se dio "carpetazo" a una etapa "muy triste para la historia de nuestro país".

"No entendemos por qué hay partidos que están siempre en el discurso permanente de recordar épocas de las que para nada podemos sentirnos orgullosos ninguno de los protagonistas de aquel conflicto complejo", ha añadido.

El único voto en contra será el de VOX, según el diputado por Sevilla, Francisco José Contreras, porque es una iniciativa inspirada en el "deseo de revancha" y en una "pretensión patológica de ganar por fin la Guerra Civil".