Ese ambiente entre eufórico y 'happy flower' de las campañas electorales le sirve de bálsamo a Ciudadanos para encarar con optimismo las elecciones andaluzas. Quedó claro en el acto en el que se estrenaba como candidata por la provincia de Málaga Nuria Rodríguez. Las declaraciones de Inés Arrimadas y Juan Marín hicieron ver que el encuentro tenía como flamante anfitriona a la recientemente elegida como cabeza de lista.

Inés Arrimadas destacó que "el talento y las ganas que tiene el proyecto en Málaga es espectacular". "Se ha podido elegir entre muchos candidatos y en Nuria tenemos a un máximo exponente de lo que es la defensa de esta provincia, a una persona que ha trabajado muy bien como delegada territorial de la Junta de Andalucía y que a nivel orgánico ha sido la voz de la militancia y se ha pateado todos los municipios de la provincia", afirmó.

Arrimadas expuso que "Málaga es uno de los motores de Andalucía y de España y lo tiene que seguir siendo". "A Málaga le han sentado muy bien las políticas liberales que estamos viendo tanto en el Ayuntamiento como en el Gobierno andaluz; cuando en Málaga se le deja trabajar a los emprendedores y los inversores, Andalucía despega, no se puede tener un proyecto para Andalucía sin mirar bien hacia Málaga y sin apostar por esta provincia que tiene un potencial extraordinario", recalcó la presidenta de Cs.

Los resultados de las primarias malagueñas también le sirvieron como punto de partida para su intervención al candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Marín. Aunque el proceso interno acarreó la derrota de alguien de su plena confianza como Teresa Pardo, el vicepresidente del Gobierno andaluz en funciones destacó "la valentía" de otra de sus colaboradoras, la delegada de Turismo Nuria Rodríguez, "para ponerse al frente de un proyecto político tan importante como el que tenemos en una de las principales provincias de Andalucía, Málaga". "Esto requiere de unas dosis de valentía, de ganas y, sobre todo, de dar un paso al frente como ella ha hecho", señaló Marín refiriéndose a Nuria Rodríguez.

El líder regional del partido liberal sostuvo que "Andalucía, sin Ciudadanos en el Gobierno, sería una comunidad autónoma con un Gobierno mucho peor". "Necesitamos cuatro años más, Andalucía necesita a Ciudadanos otros cuatro años en el Gobierno y necesita a Nuria y a otros compañeros en las distintas provincias que dan ese paso al frente y pronto serán nombrados candidatos", apuntó.

Marín insistió en que Cs no viene a las elecciones andaluzas "a prometer nada". "Venimos con un currículum y con el trabajo que se ha hecho; no lo dicen Juan Marín ni Inés Arrimadas ni Nuria Rodríguez, lo dicen los datos del Gobierno del cambio y ahora nos toca explicárselo a los andaluces, que saben que Andalucía es mejor porque Cs ha estado en el Gobierno", apuntó.

En este punto, el candidato de Cs reiteró que los andaluces "se merecen un Gobierno que gobierne para todos, por igual, con un proyecto de centro, liberal y progresista que no vea a los ciudadanos como buenos o malos si me votan a mí o no lo hacen". "Ciudadanos representa el diálogo, no la confrontación y las disputas; nos estamos jugando Andalucía y espero que los ciudadanos nos den la confianza para seguir otros cuatro años en el Gobierno", agregó Marín.

Con la alegría del triunfo en las primarias aún abrazado a su oratoria, Nuria Rodríguez agradeció a los afiliados de la formación liberal que la hayan convertido en "la candidata de la mejor provincia del mundo". "Es un orgullo poder representar a los 103 municipios y a los miles de malagueños que viven en estos rincones espectaculares", aseguró la delegada provincial de Turismo de la Junta de Andalucía.

Además, Rodríguez apeló a la unidad en el seno de Cs como receta con la que enfrentarse al difícil reto de darle la vuelta a los resultados que vaticinan las encuestas: "Vamos a seguir trabajando en equipo, venimos con más energía que nunca, con mucha pasión como hemos hecho en estos tres años y medio de trabajo en el Gobierno de Andalucía, en los que podemos decir que Andalucía es otra; y, para poder seguir trabajando, contamos con todos y cada uno, no solo con los afiliados de Ciudadanos sino con todos los malagueños que viven en esos espectaculares 103 municipios", apuntó la concejala mijeña con mensajes encaminados a destilar ilusión y aire fresco.