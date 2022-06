Se acerca el verano y con él los planes de viajes exóticos buscando playas exclusivas. Pero, el Caribe también está a poco más de una hora del Centro de Málaga.

Se trata de Alcazaba Lagoon, la laguna artificial más grande de Europa. Un resort de lujo ubicado en el municipio de Casares, y que cuenta con uno de los mejores ecosistemas climáticos de Europa y todos los servicios necesarios, con viviendas de máximo nivel, espacios de ocio y restauración.

Esta laguna no es como una piscina, si no que emula las playas del Caribe y es un complemento a las playas de Málaga y a las piscinas naturales que hay repartidas por el interior de la provincia.

Alcazaba Lagoon cuenta con 1,4 hectáreas de aguas cristalinas donde además de nadar también se puede practicar paddle surf, piragüismo, vela, kitesurf o windsurf.

Este resort caribeño es propiedad de la empresa Crystal Lagoon, que tiene más de cincuenta lagunas artificiales de agua cristalina repartidas por todo el mundo. Con Alcazaba Lagoon se culmina su primer gran proyecto en Europa.

Con este trabajo, Crystal Lagoons suma un proyecto más a la larga lista de piscinas y lagunas que la empresa de origen chileno tiene en construcción a lo largo de todo el mundo. Las Vegas o Dubai, son algunas de las ciudades dónde se han llevado a cabo este tipo de lagunas.

El resort

La laguna cuenta con 1,4 hectáreas de agua navegable. Por ello, se puede garantizar que toda práctica de deporte, desde nadar hasta la vela o windsurf, entre otras, pueda ser una experiencia real.

Cuenta también con tres zonas de piscinas cerradas para hacer del baño una actividad segura y dos restaurantes. Además también cuenta con espacios concretos para el baño exclusivo de personas en las esquinas de la laguna.

Alcazaba Lagoon tiene 4.000 metros cuadrados de exóticos jardines, que rodean este lago de cristal, donde además se puede pasear.

La laguna utiliza tecnología por sistemas de ultrasonido para el tratamiento del agua de forma sostenible: hasta 100 veces menos aditivos químicos y solo un 2% de la energía utilizados por los sistemas convencionales de piscinas; que controla la calidad del agua y el mantenimiento permanente del sistema.

Reservas y precio

El precio para poder entrar a este resort caribeño es de 15 euros por persona, mientras que para los niños son 7 euros.

Para las reservas se deben hacer mediante su página web.