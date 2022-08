Bendodo: "El PP estará encantado de que De la Torre vuelva a ser candidato a la alcaldía de Málaga"

El presidente del Partido Popular en Málaga y coordinador general de la formación, Elías Bendodo, se ha vuelto a enfrentar hoy a la pregunta que, asegura, tiene que responder cada cuatro años, cuando se acercan las elecciones municipales. ¿Apoya a Francisco de la Torre como candidato a la alcaldía de Málaga?

Una pregunta mil veces repetida pero que cobra especial relevancia de cara a los próximos comicios municipales que se celebrarán en mayo del año que viene, ya que no está claro aún que De la Torre vaya a volver a presentarse después de 22 años de mandatos ininterrumpidos.

Según ha recalcado Bendodo, su partido lo tiene claro. "El Partido Popular de Málaga estará encantado de que Paco de la Torre vuelva a ser el candidato a la alcaldía pero sobre todo porque los malagueños lo sienten así. Pero la decisión es suya, por tanto, su partido estaría encantado de que volviera hacerlo".

El presidente del PP malagueño ha reiterado que "Paco es el mejor activo que tiene el Partido Popular de Málaga, sin ninguna duda" a lo que ha añadido que es "un gran alcalde".

"Aquí hay un tema, mientras algunos envejecemos, mire las canas que tengo yo, otros rejuvenecen, es el caso de Paco", ha bromeado Elías Bendodo.

En cuanto a sus perspectivas para las elecciones municipales y sobre la posibilidad de repetir los históricos resultados en las andaluzas, el coordinador general ha respondido: "Vamos a trabajar para que el partido popular de Málaga consiga una mayoría suficiente para dar tranquilidad a los malagueños".

Hasta ahora, cada vez que se le ha interrogado al propio De la Torre sobre su intención de revalidar como candidato a la alcaldía, el edil evita dar una respuesta clara y siempre alude a la necesidad de hacer hueco en su agenda para hacer deporte y dedicar tiempo a su familia.

"Es verdad que con esta intensidad de trabajo dedico poco tiempo a pensar algo que exige una cierta reflexión. Sobre todo exige que sea capaz en mi agenda de encontrar algo más de hueco del que tengo para hacer ejercicio, es importante siempre, y en el momento vital en el que me encuentro, más todavía", compartía Francisco de la Torre en una entrevista con este periódico el pasado febrero. "si soy capaz de hacer eso y de demostrarme a mí mismo y a los demás que lo hago, estaré más propicio a plantearme esa posible candidatura, pero aún no lo he conseguido.

Sobre cuándo tomará esa decisión, el edil aseguró que tendrá que tomarla antes de que termine el año, aunque el tiempo apremia ya.