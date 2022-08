El Puerto de Málaga recupera el ritmo de cruceros y despunta en el tráfico de mercancías

El Puerto de Málaga cerrará este año con alrededor de 300 escalas de cruceros, una cifra que demuestra que el sector ha recuperado el ritmo habitual anterior a la pandemia de la Covid-19.

No obstante, sigue arrastrando unas restricciones y exigencias sanitarias que continúan limitando en gran medida el aforo de estos grandes buques, acostumbrados a navegar con en torno a un 90% de ocupación, un porcentaje que, por ahora, sigue siendo inalcanzable.

«Si pensamos en un avión, puede ocuparse al100%, un hotel no tiene ninguna restricción… y sin embargo, los buques de cruceros siguen teniendo. No sé muy bien por qué, quizás es que en los primeros momentos de la pandemia hubo casos muy sonados de problemas en buques, pero lo cierto es que, a día de hoy, tanto las navieras como los puertos hemos avanzado tanto en protocolos, está tan estandarizado, que creo que ya no es un problema. Se puede viajar con completa seguridad», resalta el presidente del Puerto de Málaga, Carlos Rubio, que subraya que los cruceros son el único sector turístico en el que aún hay restricciones sanitarias vigentes.

«Esto está provocando que las ocupaciones no son plenas, cuando un barco que tiene capacidad para 3.000 pasajeros está viajando con 1.500, obviamente está afectando al buque, a la compañía, a los puertos que visita…».

Según las estadísticas de Puertos del Estado, en el acumulado hasta junio llegaron a Málaga 98.254 personas a bordo de un crucero, lo que sitúa la cifra de cruceristas un 50,8% por debajo de los registros de 2019, cuando en el mismo período habían llegado 199.873 visitantes.

Por tanto, aunque a nivel de escalas prácticamente se roza ya la normalidad, en cuestión de pasajeros, en palabras de Carlos Rubio, se sigue «en vías de recuperación».

Con todo, la capital acogerá en septiembre la Seatrade Cruise Med 2022, la mayor feria internacional de cruceros a la que asistirán más de 3.000 personas procedentes de 70 países.

«Eso nos permite que durante unos días vamos a tener un escaparate extraordinario en el que los directivos y ejecutivos de esas grandes navieras van a poder ver nuestra oferta, van a ver nuestra ciudad, nuestros entornos, nuestros monumentos, nuestra gente… se van a empapar de lo que Málaga ofrece y de lo que Andalucía ofrece porque al final es una oferta más amplia», añade el presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga.

Récord en mercancías

Hasta junio, en el Puerto de Málaga se han movido más de dos millones de toneladas de mercancías (2.039.669), lo que implica un incremento del 138,6% (854.919) con respecto al año pasado y un 97,3% si se compara con 2019 (1.044.551).

Estos datos convierten al de Málaga en el puerto que más ha crecido de todo el sistema portuario español. Además, se encuentra entre los diez puertos españoles que mayor tráfico de mercancías registran, eso sí, lejos de los movimientos de los tres grandes puertos de Valencia (37,7 millones de toneladas), la Bahía de Algeciras (35,9 millones de toneladas) y Barcelona (25,1 millones de toneladas, que encabezan esta lista.

Preguntado por los motivos de ese gran aumento del tráfico de mercancías en el Puerto de Málaga, Rubio apunta a la situación de colapso que se mantiene en los grandes puertos internacionales, lo que está provocando que las compañías se fijen en la capital malagueña.

«La pandemia ha trastocado el mercado logístico mundial y sigue trastocándolo. Pensemos en las acumulaciones de barcos que hay en China, los problemas de colapso que hay en la costa oeste americana… todo eso nos afecta porque son rutas y estamos conectados con todo el mundo. El año pasado, MSC viendo los problemas que estaban teniendo otros puertos, apostó por el Puerto de Málaga, también lo había hecho previamente Hapag-Lloyd, que es otra de las compañías líderes mundiales y esto provocó un aumento de tráfico muy importante», sostiene.

A esto se le añade el «esfuerzo promocional» que está haciendo tanto la Autoridad Portuaria como Noatum, la compañía logística en el Puerto de Málaga, por situar a la capital en el mapa de las rutas comerciales marítimas.

El próximo objetivo es desarrollar una conexión más robusta con África.

«Estamos en una situación privilegiada para servir de puente entre África y Europa. Hoy por hoy esa fase no está muy desarrollada, de hecho, tenemos simplemente una línea Ro-Ro, de mercancía rodada, que trae vehículos desde Tánger a Málaga y los ferries con Melilla, pero no tenemos más», explica Carlos Rubio, que añade que la idea sería convertir a Málaga en un puerto complementario al movimiento de la Bahía de Algeciras. «Necesitamos conexiones estables con Tánger y necesitamos también ser un puerto de referencia para todo lo que es la costa oeste africana».

Operación Paso del Estrecho

La Operación Paso del Estrecho (OPE) también está registrando cifras récord tras dos años de suspensión. Hasta el 15 de agosto, el tránsito se ha incrementado en un 10,7% durante la fase de salida, en comparación con los datos de 2019 del mismo periodo de tiempo. En concreto, 73.214 pasajeros y 16.823 vehículos han embarcado en las 110 rotaciones llevadas a cabo por las navieras entre el 15 de junio y el 15 de agosto.

«Hubo muchísima incertidumbre durante muchísimo tiempo, hasta casi el último minuto casi no supimos si iba a haber Operación Paso del Estrecho porque Marruecos ha estado dilatando la decisión hasta el último minuto. No obstante, a principios de años ya nos preparamos por si acaso y de hecho sacamos un concurso para tener dos carpas para dar sombra a esos viajeros en el caso de que vinieran. Al final han venido y nos ha pillado preparados, que era lo importante».

Málaga acumula el 5,11% del total de los viajeros que han atravesado la frontera con Marruecos en lo que va de Operación Paso del Estrecho.