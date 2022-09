El PSOE de Málaga ha arrancado este lunes una campaña en Carretera de Cádiz y que llevará a todos los distritos "para que los barrios de la ciudad estén igual de limpios que la calle Larios", puesto que "el principal problema para los malagueños es la suciedad". Así lo ha expresado el portavoz socialista, Daniel Pérez, junto a la viceportavoz y responsable de Sostenibilidad Ambiental en este grupo, Begoña Medina, con concejales y concejalas del PSOE y varios vecinos de Avenida de La Paloma, en Carretera de Cádiz, donde "la mugre se irá cuando llueva porque aquí se limpia cada 58 días", ha explicado el líder socialista.

"El mejor testimonio sobre la falta de limpieza es echar un vistazo a esta zona, en avenida de La Paloma, donde vemos claramente la mugre en las aceras, el estado de los contenedores y también la falta de mantenimiento de los árboles. Si una calle tan transitada como ésta se encuentra en estas condiciones, imagínense cómo se encuentran otros barrios de Málaga", ha denunciado Daniel Pérez. Por eso, acompañado por numerosos vecinos del entorno de Avenida Europa, Pérez ha pedido "a Paco de la Torre, máximo responsable de esta suciedad, que ponga en marcha un plan de choque de limpieza en los barrios de nuestra ciudad, que los mime como hace con calle Larios", porque aquí "hay calles que no se van a limpiar después del verano antes de que llueva".

Los socialistas pedirán además que se intensifiquen los esfuerzos para la recogida selectiva de basura, porque "en esta avenida de la Paloma, a las 11.00 de la mañana todavía no se ha recogido el contenedor de orgánico, asegurando la nota del grupo socialista enviada a los medios que el camión de Limasam ha pasado al término de la rueda de prensa, pasadas las 11.30 horas. "Todo esto lo que nos da a entender es que tras 27 años de gobierno del Partido Popular en nuestra ciudad, 22 con Paco de la Torre, se ha abandonado a los barrios de Málaga, se ha abandonado a los malagueños", ha zanjado Pérez por su parte.

Antes de iniciar un reparto por la barriada de Dos Hermanas de la capital, también ha tomado la palabra la viceportavoz socialista Begoña Medina, que ha hecho hincapié en que "el equipo de gobierno hace dejación de funciones cuando permite que nuestros barrios estén tan sucios, porque no se limpia como se debe hacer, faltan operarios de Limasam y tenemos que responsabilizar de ello a la concejala Teresa Porras, que tiene muchas ocupaciones pero no atiende la limpieza, y al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, máximo responsable". Medina ha explicado que el fin de esta campaña del PSOE "es que se cumpla con la limpieza en los barrios, no solamente en el distrito de Carretera de Cádiz, sino en todos los distritos de la ciudad. Quiero mi barrio como calle Larios, nada más y nada menos".

La responsable de Sostenibilidad Ambiental en el grupo socialista ha manifestado que "llevamos ya dos años con una empresa cien por cien pública para limpiar nuestras calles y no ha cambiado nada desde que era mixta, porque nuestras calles siguen sucias y no se escucha a los vecinos, que protestan por ello". Medina ha puesto el acento en que la suciedad "motiva la proliferación de plagas de ratas, cucarachas y mosquitos en nuestros barrios. Esto no debemos dejarlo pasar", ha zanjado.