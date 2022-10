"No. Contundentemente, no". Así ha zanjado la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga, Noelia Losada, la posibilidad de que su partido concurra a las próximas elecciones municipales en listas conjuntas con el Partido Popular.

Un rechazo tajante que se suma a la ola de indignación que ha provocado en la formación naranja las últimas declaraciones del excordinador del partido, Juan Marín, en una primera entrevista en Canal Sur tras ser nombrado presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía.

"La respuesta es no. Los ciudadanos tienen que tener la opción de poder votar a un partido que quiera la unidad de España, que quiera bajar impuestos y que no mercadee con las instituciones, que no se reparta el CGPJ ni otras instituciones, que regenere la política", ha defendido Noelia Losada ante preguntas de la prensa. "Llámenme ustedes idealista pero creo que los ciudadanos tienen que ser capaces de tener esa posibilidad y ese partido tiene que existir, no tiene sentido que nos integremos en una lista conjunta con el Partido Popular".

Losada ha esgrimido que ella entró en política por que "ni el Partido Popular ni el PSOE daban respuesta a los coqueteos con el nacionalismo, a los extremos que estaban apareciendo". Ante esto ha defendido su partido, Ciudadanos, como la alternativa a ese bipartidismo.

En cuanto a las declaraciones de Marín, que dimitió de todos sus cargos en el partido tras la debacle naranja en las elecciones autonómicas del 19-J para convertirse en militante de base, se ha referido a las listas conjuntas como una "buena opción" en función "de dónde y con qué personas". No obstante, se ha mostrado convencido de que Cs presentará sus candidaturas andaluzas en las municipales del próximo año.