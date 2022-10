El Área de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga insiste en que está estudiando una ampliación del horario de carga y descarga en el Centro, así como una reordenación de las zonas destinadas a los operadores logísticos que abastecen a los negocios en este distrito de la capital. Es la respuesta del concejal delegado, José del Río ante el planteamiento de huelga indefinida en navidad que han puesto sobre la mesa los repartidores del centro de Málaga, quienes denuncian verdaderos obstáculos diarios para repartir la mercancía debido a la falta de tiempo y espacio para descargar.

"Lo estamos estudiando todo pero ahora mismo no te puedo decir exactamente cuáles son las medidas que podemos tomar para mejorar la carga y descarga en el Centro de Málaga. Cuando tengamos un tema que plantear nos reuniremos con ellos [los transportistas]", ha afirmado Del Río a preguntas de este periódico.

En cuanto a la postura de Adisabes, la Asociación de Distribución en Málaga y principal interlocutor con el Consistorio, aseguran que su intención es encontrar una solución "mediante el diálogo", según señala su presidente, Salvador Pérez. Eso sí, no descartan llegar a convocar los paros si la situación de los transportistas en el centro de Málaga no se corrige.

"Si hablamos de plazos, llevamos años reivindicando esto y ya va a llegar la gota que va a bosa el vaso. Y no estamos en contra [de la huelga] porque no nos dan soluciones", añade Pérez, que insiste en que la intención de Adisabes es no llegar a ese extremo. "¿Podríamos cuantificar el daño económico que haría un desabastecimiento total? Esto es lo que hay que intentar que no llegue".

En la línea de lo que piden los transportistas del centro, representados por José Pedrosa, desde Adisabes recalcan que la solución pasa por contar con más espacios de carga y descarga en la almendra del centro, más capacidad de movilidad durante el horario establecido -de 7 a 11 horas- y que los establecimientos recepcionen la mercancía en esa franja horaria.

"Hasta ahora todo cuelga de nuestro trabajo, y yo creo que eso no es lo que se debe de hacer. Hay que buscar el equilibrio y eso siempre se lo estoy demandando a nuestro ayuntamiento", continúa Salvador Pérez, que adelanta que mantendrán en breves una reunión con el Área de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga.

"Queremos solución no un parón pero si hay que llevarlo a cabo pues estaríamos obligados a ello", zanja Salvador Pérez.

Denuncias de los transportistas

La principal denuncia de los operadores logísticos del centro son las multas que sufren a diario, por la dificultad para encajar jornadas de entre 30 y 40 entregas diarias con la falta de espacio para cargar y descargar además del tiempo limitado para hacerlo. Estas sanciones pueden llegar hasta 200 euros a los transportistas por aparcar en sitios indebidos o fuera de la hora indicada para hacerlo.

Estos trabajadores piden también una mayor redistribución de las plazas dedicadas a su actividad en Cortina del Muelle y recuperar el 100% de Molina Lario, donde se les ha reducido las plazas por limitar la visibilidad de la Catedral de Málaga. Solicitan, asimismo, un mayor control de la Policía Local para evitar el uso indebido de las plazas de carga y descarga por turismos y vehículos que aparcan en doble fila, así como un distintivo que les permita moverse con libertad por el centro durante la franja de reparto, que esperan ampliar una hora más.