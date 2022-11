La Asociación de Vecinos de Lagunillas ha pedido ayuda urgente a las instituciones y malagueños para poder contar con alimentos infantiles y pañales.

«He tenido que hacer llamamientos a amigos y familiares y a pesar de todo somos afortunados porque estoy dando a asociaciones que no tienen», aseguró ayer el presidente de la asociación Curro López.

El dirigente vecinal explicó que con los fondos de alimentos de la Unión Europea sólo ha recibido potitos y además, un número insuficiente para cubrir los próximos seis meses. A este respecto, subrayó que de la UE no ha recibido ni cereales infantiles ni leche de continuación, «cuando la lata más barata de leche cuesta sobre 11 o 12 euros y un niño se bebe cuatro al mes; eso son casi 50 euros para familias que no tienen recursos», lamentó.

En la actualidad, detalló, en las cerca de 900 familias que atiende la Asociación de Vecinos de Lagunillas hay «entre 70 y 80 bebés».

«Con lo que tengo no hay suficiente, necesito ayuda y estoy desesperado, por eso he pedido ayuda a amigos y familiares», recalcó Curro López, que remarcó que necesita «potitos, cereales, leche de continuación y también pañales para los niños porque no sólo de aceite, pasta y tomate vive la gente».

El portavoz vecinal remarcó a La Opinión que han sido varias las asociaciones que se dedican a repartir alimentos que le han pedido parte de los alimentos infantiles que ha logrado recaudar y pidió a las administraciones un esfuerzo para cubrir este importante hueco.

El caso de Ciudad Jardín

Se da la circunstancia de que el pasado 31 de octubre, este diario realizó un reportaje sobre la Asociación La Unión de Ciudad Jardín, que reparte alimentos en ese distrito desde 2010 y recogió la misma queja: su presidente, Manuel Ramos, aprovechó para pedir alimentos infantiles así como productos de higiene femenina y mostró su preocupación porque no pueden cubrir las necesidades de las familias. «Y pañales, ni lo pienses, esos los tenemos que comprar», lamentaba.