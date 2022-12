La avenida de Carlos Haya no siempre se llamó así. En la memoria colectiva de los malagueños aún resuena el Camino de Antequera, que es como se denominaba antes de recibir el nombre de este aviador franquista. Un controvertido informe encargado por el Área de Cultura devuelve al piloto a la actualidad.

¿Cuándo y por qué pasó a llamarse Carlos Haya? Se desconoce la fecha y los motivos ya que el expediente que recoge este cambio de nombre en el callejero está en paradero desconocido.

Mientras la oposición, PSOE y Unidas Podemos, han exigido en reiteradas ocasiones devolver a esta avenida su denominación original, desde el Área de Cultura defienden la necesidad de aclarar si a Carlos de Haya se le homenajeó por su participación en la Guerra Civil como aviador del bando sublevado o por sus méritos deportivos y aportaciones en el campo de la aeronáutica.

De manera que el Ayuntamiento de Málaga decidió encargar un estudio sobre la figura de Carlos Haya, cuyos resultados se presentaron ayer durante la celebración de la Comisión de Memoria Histórica en el Archivo Municipal.

Eso sí, ese estudio, al que ha tenido acceso este periódico, no llega a explicar los motivos concretos por los que se le otorgó una avenida en Málaga sino que se limita a valorar los orígenes del reconocimiento a Carlos Haya, al que ensalza como «un importante aviador e inventor», que se granjeó la «fama» por sus «propios méritos» al participar en competiciones deportivas de aviación y establecer récord mundiales.

En esta línea, se recalca que fue ese reconocimiento «lo que ha definido a este aviador» y no su participación en la Guerra Civil.

No obstante, pese a que desliga su papel en el conflicto como motivo de sus homenajes, el estudio reconoce que «lógicamente, gracias a su destreza en el pilotaje de aeroplanos, fue una persona importante para el bando de los nacionales, contribuyendo desde el aire a las labores de aprovisionamiento y bombardeo de lugares estratégicos».

Por el contrario, añade que no se ha encontrado ninguna información que haga «sospechar» que Carlos Haya participó en el alzamiento militar -argumenta que el aviador se encontraba en Málaga de permiso por el nacimiento de sus hijos mellizos y se enteró del golpe al esuchar a Queipo de Llano por la radio- ni que muestren «mensajes directos e indirectos en los que ensalce el franquismo durante el tiempo de la Guerra Civil hasta su muerte». Aunque, de la misma forma, vuelve a apostillar: «Podemos presuponer sus anhelos, qué podía pensar y defender al estar actuando para un bando y no para el contrario, pero eso es especular y no entra dentro de nuestro cometido».

Se descarta la «implicación» de Carlos Haya en el bombardeo de la Desbandá, al contrario de lo que defienden los investigadores María Isabel Brenes y Andrés Fernández en su libro «1937. Éxodo Málaga Almería. Nuevas fuentes de investigación», que le atribuyen su planificación.

«Se hace imposible que Carlos de Haya fuera el artífice del bombardeo a esta carretera de Almería debido a que se encontraba en otro lugar. Además, su mujer también iba presa en esa carretera, algo que también podría contribuir a su no intervención en estos hechos por poder dañar a su propia esposa», indican las conclusiones.

Autoría

Este estudio está firmado por Israel David Medina Ruiz que, según ha podido saber este periódico, es doctor en Historia por su tesis «El anticlericalismo en Málaga durante la Segunda República (1931-1936)». De su perfil de Linkedin se extrae que es profesor de Educación Secundaria y Bachillerato aunque no indica el centro.

Según explica Noelia Losada, para designar al autor del estudio se acordó solicitar al departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Málaga que propusiera al investigador más adecuado para este trabajo.

Sin embargo, consultado por esta cuestión, el departamento niega haber realizado ninguna propuesta y aclaran que Medina Ruiz no pertenece al mismo aunque sí es colaborador y participa en «algunos grupos de investigación».

El estudio consta de 15 páginas y media, bibliografía y anexos a parte. En sus inicios hace referencia a los artículos y bibliografías empleados para la confección del trabajo, como es el caso del artículo «Semblanza de Carlos Haya, aviador, inventor y deportista», de Francisco Javier Hidalgo, del que se llegan a reproducir numerosos párrafos completos.

Una «loa» a Carlos Haya

Desde la Asociación contra el Silencio y el Olvido entienden que el estudio es una «loa» a las habilidades y los descubrimientos de Carlos Haya en el campo de la aviación y reiteran que el aviador cuenta con honores por su participación en la sublevación. «Sus méritos anteriores nadie se los quita, todo eso es cierto, pero fue un militar a favor de una rebelión», critica el vicepresidente Rafael Molina.

En cuanto al futuro de la avenida Carlos Haya, Losada señala que se esperará al pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre los cambios de nombre recurridos en Madrid.

«Esperaremos un poco para que si se quita o no una calle sea con la seguridad jurídica de que los tribunales no nos lo van a tumbar y ahora mismo tenemos más elementos para pensar que nos lo tumbarían que que no, sobre todo a raíz de este informe», zanja la edil de Cultura».