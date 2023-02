Las organizaciones sindicales CSIF, CCOO y UGT se han concentrado hoy para exigir la "inmediata retirada" del proyecto de Orden que "pretende privatizar consultas de Atención Primaria". Por su parte, el portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, asegura respetar "cualquier tipo de movilización que se haga en Andalucía, porque todo el mundo tiene derecho a defender aquello en lo que cree", pero insiste en que "nadie jamás ha pensado ni ha planteado privatizar la Atención Primaria en Andalucía".

La noticia de que la Junta de Andalucía estaría ultimando una nueva Orden para concertar desde la sanidad pública servicios de atención primaria con la privada ha generado un profundo malestar entre los partidos de la oposición y los principales sindicatos de la provincia. Las respuestas no se hicieron esperar y, de forma tajante, se apresuraron a posicionarse en contra de esta iniciativa. En el día de hoy, los sindicatos CSIF, CCOO y UGT se han concentrado de manera coordinada en todas las provincias de Andalucía para mostrar su rechazo hacia este proyecto de Orden.

"Un proyecto que no se ha negociado ni con la sociedad ni con los sindicatos, ya que ni siquiera se nos consultó sobre su contenido, y que supone una auténtica aberración que pone de manifiesto la falta de capacidad para generar soluciones al grave problema que tiene el sistema por parte de la Consejería de Salud", aseveran estas organizaciones sindicales.

En Málaga, el secretario general del sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, Juan Carlos Navas, ha advertido que "es evidente que esto es la antesala a la privatización. Jamás ha existido esa tarificación en las tarifas de prestaciones sanitarias del Servicio Andaluz de Salud. Es algo novedoso que han introducido en aras de privatizar".

Las organizaciones sindicales critican duramente que "una cuestión tan importante se tramitase a mediados de agosto y se incluyese a hurtadillas en la Orden, dado que solo aparece en una tabla que establece una cantidad por consulta dentro de un documento total de 27 páginas. Y, aunque se dio audiencia a la Confederación de Empresarios de Andalucía y a la Alianza de la Sanidad Privada Española, se excluyó a los sindicatos".

Asimismo, denuncian que la Junta "pagaría mucho más por esas consultas externalizadas que lo que cobraría un profesional propio del SAS. Por ejemplo, una empresa privada que viera a 16 pacientes en una tarde cobraría un total de 1.040 euros, mientras que un médico del SAS que atendiera esas consultas, en horario de tarde, cobraría un total de 214,65 euros. Esto supondría pagar por un servicio con menor número de pacientes un 484,50% más que si el mismo servicio se atendiera con los servicios públicos".

Por todo ello, estos sindicatos aseguran que "seguiremos con las movilizaciones, defendiendo que no haya privatización porque no podemos permitir que la Atención Primaria se privatice y vaya a centros sanitarios privados, no es razonable".

La Junta niega la privatización de la Atención Primaria

"Es absoluta y rotundamente falso que la Junta de Andalucía vaya a privatizar la Atención Primaria, nunca se ha planteado una privatización así y, desde luego, el Gobierno de Juanma Moreno si se ha caracterizado por algo es por todo lo contrario. Por ir bajando año a año la cantidad que se destina a conciertos con la sanidad privada", ha manifestado hoy el portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco.

Así, el portavoz de la Junta niega esta privatización y asegura que "es rotundamente falsa esta afirmación por parte de la oposición", a la que ha reprochado que esté haciendo "política del bulo". En este sentido, señala que no están a favor "de la politización o del uso partidista que hacen algunos responsables públicos de las movilizaciones por la sanidad pública".

Según ha indicado, "los Ejecutivos del PP destinamos los recursos a seguir invirtiendo, por eso hoy en Andalucía hay más hospitales, más centros de salud y más profesionales sanitarios que nunca". "Esa es la apuesta del Gobierno de Juanma Moreno", sentencia Ramón Fernández-Pacheco.