Hay ciertas fechas en el calendario que sirven para reivindicar derechos e invitan a la reflexión. Y el 8 de marzo es una de ellas. El Día Internacional de la Mujer conmemora la lucha de las mujeres por la igualdad de derechos y de participación en la sociedad. En este sentido, encontramos grandes historias en Más Social, empresa de limpieza referencia en Málaga y toda Andalucía.

En un mundo que sigue siendo desigual para las mujeres, las barreras adicionales de una discapacidad pueden agravan aún más la situación. Sin embargo, siempre hay mujeres valientes que, mediante sus acciones, demuestran que no hay límites en cuanto capacidades.

La inclusión laboral como bandera

En Más Social sostienen que el liderazgo femenino es, además de positivo para la plantilla, necesario. Es así que se posiciona como una empresa innovadora y con grandes ventajas competitivas. Del total de la plantilla, el 95,12% de las mujeres trabajadoras tienen algún tipo de discapacidad acreditada. En este sentido, vale la pena detenerse un momento a reflexionar sobre si el acceso al empleo presenta mayores dificultades para las mujeres con algún nivel de discapacidad.

A pesar de estas dificultades, las mujeres de Más Social se caracterizan por ser fuertes, decididas y preparadas. Las historias que te contaremos a continuación son las historias de muchas mujeres de todo el país que siguen adelante y luchan día a día para lograr la tan ansiada igualdad en la sociedad.

“Seguir adelante, ponerle fuerza y pensar ‘yo puedo’”

La primera de las historias que queremos compartir contigo es la de Pilar. Madre de un hijo y trabajadora de Más Social desde el año 2018, ha vencido un cáncer y lleva el optimismo como bandera para seguir adelante. Esta historia se remonta a enero de 2012, fecha en la que el diagnostico se confirmó y la vida de Pilar dio un vuelco de 180 grados. “En ese momento, conforme me lo explicaban, lo fui asumiendo y pensé que era algo nuevo por lo que tenía que pasar, pero que había que seguir adelante”, nos cuenta Pilar.

Si bien este tipo de situaciones significa un punto de inflexión en la vida de una persona, Pilar tomó la iniciativa de vivirlo como una situación más y no rendirse. “Creo que lo importante es no pensar en lo que te puede suceder. Si no van bien los resultados, una sonrisa, seguir adelante, fuerza y pensar ‘yo puedo’”, sostiene la trabajadora de Más Social.

Hoy, después de más de 10 años de tratamiento, ya ha superado lo más serio de la enfermedad y tiene la tan esperada alta. “Ahora valoro más las amistades, las que siempre han estado a pesar de la distancia y del día a día. Ellas son las que te preguntas y se preocupan por ti”.

“Trabajo en una empresa que tiene principios y valores afines a los míos”

Maite es el motor de su hija y sus dos nietos, a quienes arropa y por quienes siempre estará en constante crecimiento. “Me siento muy cómoda trabajando en una empresa que tiene principio y valores afines a los míos”, nos cuenta Maite, quien ya lleva más de cuatro años en la empresa.

Entre las cualidades a destacar de Más Social, Maite destaca “la diversidad de las personas que la forman y la capacidad de todas y todos de demostrar que las personas con discapacidad también podemos realizar un trabajo como cualquier otra”. En este sentido, resalta que se trata de un sitio que trabaja como cualquier otra empresa, donde se cuida al trabajador y donde los clientes están satisfechos con el servicio.

En definitiva, Más Social brinda la oportunidad a las mujeres con discapacidad de poder ejercer una profesión, y gracias a la historia de Maite, nos damos cuenta de que los ‘no puedo’ no existen.

“Valoro el poder compartir tiempo con mis compañeras”

La supervisora de Más Social, Rosario, Charo para sus compañeros, es otra de las historias a destacar. Ella supone un apoyo importante para el resto de trabajadores, especialmente para aquellos que recién se incorporan a la empresa. En este sentido, sus compañeros la definen como una persona empática y resolutiva dentro del trabajo.

“Me gusta todo de mi trabajo y aquí he aprendido a tomar decisiones, coordinar equipos, gestionar presupuestos y muchas tareas más”, nos cuenta Rosario, quien, en definitiva, ha aprendido de todo un poco. Y no solo eso, sino que el sentido de pertenencia toma protagonismo en la experiencia de Rosario. “Valoro el tener áreas comunes para compartir tiempo con mis compañeras y compañeros. En fin, destaco el compañerismo”, resalta Charo.

En cuanto a su vida personal, cabe destacar que ha criado sola a sus dos hijos mientras se desarrolla profesionalmente. No es casualidad que quienes la conocen la definen como una persona tenaz y constante…

Liderazgo femenino: la gran deuda para el 2023

Si bien estamos en pleno siglo XXI, la realidad es que aún quedan saldos pendientes para con las mujeres en nuestra sociedad. Desde Más Social sostienen que el liderazgo femenino es algo necesario y sumamente positivo, ya que favorece la diversidad y enriquece todo sector.

Cabe destacar que la empresa malagueña está adscrita a Red Ymca, de la que tienen el distintivo de Red Gener@ Igualdad 2022 y firmada la Carta de la Diversidad de la Fundación Diversidad. Dichos distintivos reconocen que la organización aplica políticas efectivas sobre diversidad e inclusión.

Cabe destacar que la Red Ymca está conformada por un conjunto de empresas que luchan por la igualdad de género en el empleo. Todas ellas se comprometen a apoyar de manera activa el talento femenino y a dar pasos hacia la igualdad de oportunidades en el empleo. Es una organización que favorece un entorno adecuado para el crecimiento y fomenta la responsabilidad social.

Una empresa al servicio de Málaga

Más Social es una empresa de limpieza en Málaga y auxiliares las 24 horas. Entre las soluciones disponibles, destacan las siguientes:

Limpieza de oficinas

Mantenimiento integral de edificios

Limpieza de naves industriales

Limpieza de eventos

Servicio de limpieza en el sector de la restauración y la hostelería

Limpieza para particulares

