El Consejo de Urbanismo ha aprobado esta mañana el proyecto de urbanización del aparcamiento de Pío Baroja que se está ejecutando en El Palo, y que está previsto que entre en funcionamiento entre finales de marzo y principios de abril.

Ese proyecto de urbanización incluye la reposición del pavimento y la iluminación de la avenida de Pío Baroja y de Pintor Enrique Florido una vez que terminen los trabajos de construcción del aparcamiento subterráneo, que tendrá accesos por estas dos vía además de por la calle Escultor Martín Higuero.

En el debate previo a la votación de este proyecto de urbanización, incluido entre las propuestas que se han llevado hoy al consejo, el PSOE ha denunciado que cuenta con informes de Movilidad -sobre cortes de calles y desvíos durante la ejecución de los trabajos de urbanización-, así como separatas de Seguridad y Salud que están caducados, por lo que han llegado a pedir la retirada del punto del orden del día y volver a proponerlo una vez cuente con la documentación actualizada.

“Ya nos pasó con la famosa Torre del Puerto, que se nos presentó un informe de impacto medioambiental que estaba caducado. En este caso, el proyecto incluye el informe de Movilidad pero que contempla las obras hasta el 31 de octubre de 2022. Con los retrasos que lleva acumulando esta obra pues no se ha tenido en cuenta y resulta que estamos en marzo y los informes de Movilidad no abordan estos nuevos plazos y por tanto no son válidos”, ha expuesto el concejal socialista responsable de Urbanismo, Mariano Ruiz, que ha recordado que el aparcamiento se encuentra en medio de una investigación penal. “De hecho, las separatas tanto de desvíos de tráfico como de Seguridad y Salud se circunscriben al verano de 2022. Creemos que esto no está actualizado y queremos saber dónde están los estudios de Movilidad que aprueban hacer ahora la urbanización con seguridad para los niños, el tráfico y la movilidad en general”.

Ruiz ha añadido que existen dos informes de Movilidad, uno que cubría las obras de junio a septiembre del año pasado y otro que extendía el plazo hasta octubre. “Pero no hay más informes, y por tanto, a día de hoy no tiene mucho sentido que se puedan abordar esas obras sin el informe de Movilidad”.

Para aclarar esta cuestión, se ha sumado al Consejo de Urbanismo parte del equipo técnico de la gerencia, que junto al gerente, José Cardador, han respondido al edil socialista que “pasa en todas las obras que muchas veces las previsiones iniciales no corresponden a las finales” y han añadido: “A efecto de nuestras aprobaciones no tiene más”.

El punto sale adelante

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Raúl López, ha criticado al Partido socialista “de querer alarmar” y ha rechazado retirar el punto, que ha salido adelante con el voto de PP y Cs frente a los votos contrarios del PSOE y Unidas Podemos.

“No se va a retirar. Creo que está explicado de manera solvente. Lo que aprobamos es el proyecto de obras de urbanización, un trámite urbanístico, y para eso desde que se incoó el expediente, tiene una serie de informes, y no estamos hablando de una evaluación ambiental, estamos hablando del corte de una calle, que probablemente cuando empiece la obra con el coordinador de seguridad y salud, el plan de prevención de riesgos laborales y los informes actualizados de cada una de las circunstancias harán que se haga de día, de noche… En definitiva, no hay ningún elemento dentro de este punto que haga la más ligera duda del procedimiento que estamos aprobando aquí”, ha mantenido Raúl López.